Chaos vor Schulbeginn: Schulgebäude dicht, Schüler aufgeteilt?

„Verzögerungen bei einem Bauprojekt können passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass Eltern erst unmittelbar vor Schulbeginn mit den Konsequenzen konfrontiert werden und bei wichtigen Fragen im Unklaren bleiben“, kritisiert Gemeindevorstand Georg Matheuschitz.

„Verzögerungen bei einem Bauprojekt können passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass Eltern erst unmittelbar vor Schulbeginn mit den Konsequenzen konfrontiert werden und bei wichtigen Fragen im Unklaren bleiben“, kritisiert Gemeindevorstand Georg Matheuschitz.

Das Schulgebäude kann zum Schulstart nicht wie geplant genutzt werden, Klassen müssen vorübergehend auf mehrere Standorte verteilt werden. „Verzögerungen bei einem Bauprojekt können passieren. Was nicht passieren darf, ist, dass Eltern erst unmittelbar vor Schulbeginn mit den Konsequenzen konfrontiert werden und bei wichtigen Fragen im Unklaren bleiben“, kritisiert Gemeindevorstand Georg Matheuschitz (FPÖ).

Morgenbetreuung fällt aus?

Besonders problematisch sei die Kinderbetreuung. Die Morgenbetreuung ab 7 Uhr kann vorerst nicht angeboten werden, gleichzeitig werden Eltern gebeten, die Nachmittagsbetreuung aufgrund der räumlichen Situation möglichst nur bei tatsächlichem Bedarf zu nutzen, so hei´ßt es seitens der FPÖ. „Was sollen berufstätige Eltern machen, die um 7 Uhr am Arbeitsplatz sein müssen? Familien brauchen Planungssicherheit. Die SPÖ-geführte Gemeinde muss hier rasch Lösungen liefern, statt die Folgen ihrer mangelhaften Planung auf die Eltern abzuwälzen“, so Matheuschitz.

Das fordert Matheuschitz

Matheuschitz fordert zudem eine transparente Information über den weiteren Bauzeitplan und die Betreuung: „Warum wurden die Eltern nicht früher informiert und zu einem gemeinsamen Informationsabend eingeladen? Die aktuelle Situation ist ein weiteres Beispiel für das Versagen und die Unfähigkeit der SPÖ-geführten Gemeindeverantwortung. Jetzt braucht es keine Ausreden, sondern klare Antworten und konkrete Lösungen.“ „Die Direktion und das Schulpersonal verdienen unsere Unterstützung. Die politische Verantwortung für die Rahmenbedingungen liegt aber bei der Gemeinde. Familien dürfen nicht für politische Fehlplanung bezahlen“, betont Matheuschitz abschließend.