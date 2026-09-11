Griechisches Restaurant aus Klagenfurt in Konkurs

Soeben wurde über Gläubigerantrag am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Georgios griechisches Spezialitätenrestaurant GmbH aus Klagenfurt eröffnet, berichtet der AKV.

Die Höhe der Passiva ist uns derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind drei Dienstnehmer betroffen.

Forderungen bis 19. Oktober

Betrieben wird ein Gastronomiegewerbe. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Mag. Peter Urabl aus Klagenfurt bestellt. Forderungen können bis zum 19. Oktober 2026 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at eingereicht werden. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung finden am 3. November 2026 statt, berichtet der KSV.