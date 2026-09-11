Heute Abend gehen in Klagenfurt die Lichter aus
So finster sieht man den Neuen Platz nicht alle Tage: Heute Abend bleiben Lindwurm und Rathaus unbeleuchtet. Klagenfurt knipst ganz bewusst die Lichter aus – und ruft die Bevölkerung zum Mitmachen auf.
Wer heute Abend (11. September) über den Neuen Platz in Klagenfurt geht, wird einen ungewohnt finsteren Anblick erleben: Lindwurm und Rathaus werden in der Nacht nicht angestrahlt. Grund dafür ist die europaweite Aktion „Earth Night“, die auf Lichtverschmutzung aufmerksam machen soll. Ab Einbruch der Dunkelheit werden dafür öffentliche Gebäude und ausgewählte Plätze weniger oder gar nicht beleuchtet.
Zeichen gegen Lichtverschmutzung
Hinter der Aktion steht der Gedanke, auf die Folgen künstlicher Beleuchtung in der Nacht aufmerksam zu machen und gleichzeitig Energie zu sparen. „Ich lade auch Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich zu beteiligen und für einige Stunden bewusst auf unnötige Beleuchtung zu verzichten“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.
Über die Earth Night:
Die Earth Night ist eine internationale Aktion gegen Lichtverschmutzung, die jedes Jahr im September (heuer am 11. September) stattfindet. Ab Einbruch der Dunkelheit sollen Menschen, Unternehmen und Kommunen möglichst viel künstliches Licht ausschalten oder reduzieren. Damit soll auf die Folgen nächtlicher Beleuchtung für Menschen, Tiere und Umwelt aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig möchte die Aktion zeigen, wie sich unnötige Beleuchtung und damit auch Energieverbrauch vermeiden lassen.