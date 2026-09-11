Heute Abend gehen in Klagenfurt die Lichter aus

So finster sieht man den Neuen Platz nicht alle Tage: Heute Abend bleiben Lindwurm und Rathaus unbeleuchtet. Klagenfurt knipst ganz bewusst die Lichter aus – und ruft die Bevölkerung zum Mitmachen auf.

In der Nacht von 11. auf 12. September findet die Earth Night statt. Auch Klagenfurt macht mit.

In der Nacht von 11. auf 12. September findet die Earth Night statt. Auch Klagenfurt macht mit.

Wer heute Abend (11. September) über den Neuen Platz in Klagenfurt geht, wird einen ungewohnt finsteren Anblick erleben: Lindwurm und Rathaus werden in der Nacht nicht angestrahlt. Grund dafür ist die europaweite Aktion „Earth Night“, die auf Lichtverschmutzung aufmerksam machen soll. Ab Einbruch der Dunkelheit werden dafür öffentliche Gebäude und ausgewählte Plätze weniger oder gar nicht beleuchtet.

Zeichen gegen Lichtverschmutzung

Hinter der Aktion steht der Gedanke, auf die Folgen künstlicher Beleuchtung in der Nacht aufmerksam zu machen und gleichzeitig Energie zu sparen. „Ich lade auch Bürgerinnen und Bürger dazu ein, sich zu beteiligen und für einige Stunden bewusst auf unnötige Beleuchtung zu verzichten“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.