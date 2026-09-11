Klemmbausteine für Groß und Klein: Neuer Store in Klagenfurt

Gute Nachrichten für Klemmbausteine-Fans: In den Klagenfurter City Arkaden eröffnete am 10. September ein "BlueBrixx-Store". Klagenfurt ist erst der vierte Standort der Kette in Österreich.

Nicht nur Kinder dürften beim Blick in die Regale große Augen bekommen: BlueBrixx richtet sich ausdrücklich auch an erwachsene Klemmbaustein-Fans und Sammler. Seit 10. September ist das Unternehmen nun auch in den City Arkaden Klagenfurt vertreten.

Von Eisenbahnen bis zu ganzen Gebäuden

Das Sortiment ist breit aufgestellt. Angeboten werden unter anderem Bausätze für Autos, Lastwagen, Eisenbahnen und Einsatzfahrzeuge. Auch Architektur-Fans sollen fündig werden – mit Modellen von bekannten Wahrzeichen über Großstadtszenen bis hin zu Fachwerkhäusern. Dazu kommen Themenwelten wie Wilder Westen, Mittelalter und Science-Fiction. Neben den eigenen Produktlinien BlueBrixx Special, Pro und Play führt der Shop auch Sets anderer Klemmbaustein-Hersteller wie Cobi, Mould King, Funwhole, Reobrix oder Pantasy. Die Steine sind laut BlueBrixx mit den Klemmbausteinen anderer großer Hersteller kompatibel.

Einzelne Steine für eigene Ideen

Wer lieber selbst kreativ wird, statt nach Anleitung zu bauen, findet im neuen Geschäft ebenfalls Material. In der sogenannten „Brickbar“ können einzelne Klemmbausteine für eigene Bauprojekte ausgewählt werden.

Erst der vierte Store in Österreich

Bisher gibt es in Österreich BlueBrixx-Geschäfte in Wien, Graz und Wels. Der neue Standort in den City Arkaden ist damit der vierte BlueBrixx-Store des Landes. Geöffnet ist das Geschäft von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 19.30 Uhr. Du findest es im Untergeschoss zwischen Focus 5 und Skechers.