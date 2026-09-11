Ungewöhnlicher Schulstart in Ebenthal: Das erwartet Eltern und Schüler

Nach der Verunsicherung rund um den Schulbeginn in der Volksschule Ebenthal gibt es nun einen Fahrplan von der Gemeinde. Damit steht fest, wie der ungewöhnliche Schulalltag ab Montag funktionieren soll.

Die Nachricht hatte wenige Tage vor Schulbeginn für Verunsicherung bei Eltern gesorgt: Teile der Volksschule Ebenthal können zum Start ins neue Schuljahr nicht genutzt werden. Nachdem die FPÖ am Freitag Kritik an der Situation und der Kommunikation der Gemeinde geübt hatte, legt diese nun Details zum Ablauf vor.

Unerwartete Probleme bei Bauarbeiten entdeckt

Grund für die Verzögerung sind laut Gemeinde statische Gegebenheiten, die trotz vorheriger Überprüfung erst während der tatsächlichen Bauarbeiten sichtbar geworden seien. Noch bei der letzten Sitzung des Gemeindevorstandes habe es demnach keine konkreten Hinweise darauf gegeben, dass Teile der Schule zum Unterrichtsbeginn nicht zur Verfügung stehen würden. „Dass der Schulstart heuer anders verläuft als geplant, ist für die Kinder, Eltern und das gesamte Schulteam eine zusätzliche Belastung“, erklärt Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ). Bei einem Schulgebäude habe die Sicherheit der Kinder jedoch „absoluten Vorrang“.

Schulstufen auf mehrere Standorte verteilt

Zum Ablauf legt die Gemeinde folgenden Plan offen: Am ersten Schultag, Montag, 14. September, sollen zunächst alle Kinder um 8 Uhr am gewohnten Schulstandort zusammenkommen. Ab Dienstag sieht die Übergangslösung dann folgendermaßen aus: Die ersten Klassen bleiben in der Volksschule, die zweiten Klassen werden im Pfarrhof unterrichtet. Für die dritten Klassen stellt die Marktgemeinde Räumlichkeiten zur Verfügung, die vierten Klassen ziehen vorübergehend in den Kameradschaftsraum der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal. Die Bildungsdirektion sei laut Gemeinde in die Planung eingebunden gewesen und habe die organisierte Übergangslösung positiv beurteilt.

Nachmittagsbetreuung bleibt bestehen

Eine der größten Sorgen betroffener Eltern war die Betreuung ihrer Kinder. Zumindest für den Nachmittag gibt die Gemeinde nun Entwarnung: Die Nachmittagsbetreuung findet weiterhin statt. Nach Unterrichtsschluss werden Kinder, die das Angebot benötigen, vom Betreuungspersonal an den jeweiligen Ersatzstandorten abgeholt und zur Schule gebracht. Wegen der eingeschränkten räumlichen Möglichkeiten werden Eltern allerdings gebeten, die Betreuung nach Möglichkeit nur dann zu nutzen, wenn sie tatsächlich benötigt wird.

Morgenbetreuung vorerst nicht wie gewohnt möglich

Anders sieht es in der Früh aus. Die Betreuung ab 7 Uhr kann vorübergehend nicht in der gewohnten Form angeboten werden. Genau daran hatte die FPÖ zuvor Kritik geübt und auf die Probleme für berufstätige Eltern hingewiesen. Die Gemeinde erklärt nun, Fragen von betroffenen Eltern seien direkt mit der Schuldirektion geklärt worden.

Bis zu drei Wochen im Ausweichquartier

Wie lange die ungewöhnliche Schulsituation dauert, lässt sich noch nicht auf den Tag genau sagen. Nach aktuellem Stand rechnet die Gemeinde mit einer Übergangsphase von bis zu drei Schulwochen. Gemeinsam mit den beteiligten Firmen werde daran gearbeitet, die betroffenen Räume möglichst rasch wieder sicher benutzbar zu machen. Die Eltern sollen laufend über den Baufortschritt und mögliche Änderungen informiert werden.