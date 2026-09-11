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Das Bild auf 5min.at zeigt Mitglieder des Vereins Soldaten mit Herz.
57 Kinder und Jugendliche in Kärnten dürfen sich über neue Rucksäcke und Schultaschen des Vereins Soldaten mit Herz freuen.
Klagenfurt
11/09/2026
Soldaten mit Herz

„Ein Stück Zuversicht“ zum Schulstart: 57 Rucksäcke für Kärntner Kinder

Für viele Kinder ist ein neuer Schulrucksack selbstverständlich, für manche Familien kaum leistbar. Genau hier wollte ein Kärntner Verein helfen – und schickt nun 57 Kinder mit einer besonderen Überraschung ins neue Schuljahr.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(194 Wörter)
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Ein neuer Rucksack gehört für viele Kinder zum Schulstart einfach dazu – für manche Familien ist er allerdings eine unstemmbare finanzielle Belastung. Der Kärntner Verein „Soldaten mit Herz“ hat deshalb drei Monate lang gesammelt. Rechtzeitig zum neuen Schuljahr konnten nun 57 Rucksäcke und Schultaschen an Kinder und Jugendliche übergeben werden. Die Spenden gingen unter anderem an Kinder und Jugendliche im SOS-Kinderdorf Moosburg, im Josefinum in Viktring und in der Jugendnotschlafstelle Klagenfurt sowie an zwei weitere Wohngemeinschaften. Zusätzlich zu den Schultaschen wurden Gutscheine und Kappen verteilt.

Drei Monate lang Spenden gesammelt

Für die Aktion gab der Verein unter anderem eigene Patches gegen Spenden aus. Unterstützung kam sowohl von Privatpersonen und Soldaten als auch von mehreren Unternehmen. „Was mich besonders berührt, ist nicht die respektable Anzahl von 57. Mich berührt, dass hinter jedem dieser Rucksäcke ein Mensch steht, der gesagt hat: Ich möchte einem Kind etwas Gutes tun“, sagt Vereinspräsident John Patrick Platzer. Für ihn gehe es dabei um mehr als die Schulausstattung: „Wir wollen damit ein kleines Stück Zuversicht mitgeben.“

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Drei Monate lang hat der Verein Soldaten mit Herz österreichweit für seine Schulstart-Aktion gesammelt.
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Insgesamt konnten 57 Rucksäcke und Schultaschen sowie zusätzliche Gutscheine und Apol-Kappen für Kinder und Jugendliche übergeben werden.
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