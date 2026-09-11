KAC gegen Haie unter Druck: „Wir haben Respekt, aber keine Angst“

Nach zwei Niederlagen in Folge wird es für den KAC in der Champions Hockey League langsam eng. Am Samstag wartet mit den Kölner Haien ausgerechnet eines der bislang stärksten Teams des Bewerbs.

Zum Auftakt hatten die Rotjacken Bordeaux noch mit 2:1 nach Verlängerung bezwungen. Danach folgten Niederlagen gegen Fribourg-Gottéron (1:3) und am Donnerstag gegen den norwegischen Meister Storhamar Hamar (1:2). Damit ist die Ausgangslage klar: Aus den verbleibenden drei Vorrundenspielen muss der KAC zwei gewinnen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

Köln bislang noch ungeschlagen

Einfach wird die Aufgabe am Samstag (12. September) nicht. Die Kölner Haie haben alle drei bisherigen CHL-Spiele gewonnen und dabei jedes Mal fünf Tore erzielt. Erst am Donnerstag schlugen sie Titelverteidiger Frölunda mit 5:2. Mehr als 18.000 Zuschauer sorgten dabei für einen neuen CHL-Rekord. Gegen den KAC spielen die Haie allerdings nicht in ihrer gewohnten Lanxess Arena. Weil diese belegt ist, wird die Partie im benachbarten Krefeld ausgetragen.

Rotjacken wollen Torflaute beenden

Beim KAC hakt es derzeit vor allem in der Offensive. In den vergangenen fünf CHL-Partien gelangen saisonübergreifend nur sechs Treffer. Viermal erzielten die Klagenfurter lediglich ein Tor. „Wir haben Respekt, aber keine Angst, wir sind eine gute Mannschaft und wollen das am Samstag beweisen“, sagt KAC-Stürmer Daniel Obersteiner. Um wieder häufiger zu treffen, müsse sein Team geradliniger spielen und mehr Scheiben aufs Tor bringen. Personell dürfte sich gegenüber dem Spiel in Norwegen nichts ändern. Jacob Hudson und Fabian Hochegger fallen weiterhin längerfristig aus, auch der zuletzt erkrankte Jan Drozg ist noch nicht einsatzbereit. Zu sehen ist das Spiel am Samstag ab 16.55 Uhr auf ORF Sport+ und im ORF-Stream, Spielbeginn ist um 17 Uhr.