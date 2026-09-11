VGT-Protest vor Spar: 11 Stunden Dauer-Sitzen gegen Vollspaltenboden

Mit einer elfstündigen Aktion macht der Verein gegen Tierfabriken (VGT) am Samstag, dem 12. September, am Klagenfurter Heiligengeistplatz auf die Bedingungen in der Schweinehaltung aufmerksam.

Von 6.50 Uhr bis 18 Uhr verharren zwei Aktivisten vor einer Spar-Filiale auf einer Fläche von jeweils 0,65 Quadratmetern. Damit simulieren sie den Platzbedarf von Schweinen auf sogenannten „unstrukturierten“ sowie „strukturierten“ Vollspaltenböden.

Forderung nach echtem Verbot

Der VGT nimmt mit der Aktion Bezug auf die anstehende Überarbeitung der gesetzlichen Mindeststandards in der Schweinehaltung. Nach Ende eines im Tierschutzgesetz verankerten Forschungsprojekts zur Strohschweinehaltung im November 2026 fordert der Verein ein vollständiges Aus für Vollspaltenböden.

Warum vor dem Spar?

Der Kundgebungsort vor der Spar-Filiale ist laut VGT zudem auf eine laufende juristische Auseinandersetzung zurückzuführen. Der Handelskonzern hatte den Verein im Jahr 2022 wegen Wettbewerbs- und Logo-Verletzungen im Rahmen der Tierschutzkampagnen geklagt. Ein Urteil erster Instanz steht nach dem letzten Verhandlungstag im März 2026 derzeit noch aus.