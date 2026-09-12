Tausende Schüler ab Montag unterwegs: Stadt mahnt zur Vorsicht im Verkehr
Am kommenden Montag, 14. September, starten Klagenfurts Schüler wieder in ein neues Schuljahr. Die Stadt mahnt daher zur Vorsicht im Straßenverkehr.
Mit Beginn des neuen Schuljahres sind wieder tausende Schüler auf Klagenfurts Straßen, Geh- und Radwegen unterwegs. Gerade in den frühen Morgenstunden ist es dämmrig, der Herbst bringt ohnehin schlechtere Sichtverhältnisse mit sich – das heißt es ist wieder besondere Vorsicht im Straßenverkehr geboten, heißt es vonseiten der Stadt.
Hinweisschilder in der Nähe von Schulen aufgestellt
Wie jedes Jahr hat die Abteilung Straßenbau und Verkehr dementsprechende Hinweisschilder zur Bewusstseinsbildung in der Nähe von Schulen aufgestellt, wird betont. „Die jährliche Schulwegsicherung ist für uns eine wichtige Maßnahme, um den Klagenfurter Schülerinnen und Schüler einen sicheren Start in das neue Schuljahr zu ermöglichen und vor allem alle weiteren Verkehrsteilnehmerinnen und -nehmer daran zu erinnern, besonders vorsichtig zu agieren“, sagt die zuständige Referentin Stadträtin Sandra Wassermann.
Wo sich die Hinweisschilder befinden:
- Ebentaler Straße Nords., östlich Eulenweg
- Völkermarkter Straße, Nords., östl. Dänische Bettenlager
- Pischeldorfer Straße., Nords., westl. Alte Stadtgrenze
- St. Veiter Straße, Wests., Höhe Haus Nr. 171
- Feldkirchner Straße, Wests., gegenüber FF Kalvarienberg
- Koschatstraße, Süds., Höhe Haus Nr. 131
- Sterneckstraße, Süds., östl. Egger-Lienz-Weg
- Villacher Straße, Süds., östlich Lorettoweg 2
- Siebenhügelstraße, Süds., Höhe westlicher Ast Siebenhügelstraße
- Waidmannsdorfer Straße, Osts., nördlich Südring
- Rosentaler Straße, Osts., 50 m nördlich Hollenburgerstraße
- St. Ruprechter Straße, Osts., Höhe Haus Nr. 61
- Gerberweg, Osts., nördlich Tankstellenausfahrt BP