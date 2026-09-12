„Digitales Klagenfurt“: So kannst du deine Amtswege online erledigen

Bürger erhalten damit rund um die Uhr Zugang zu E-Formularen, Online-Behördengängen, Stadtkarten und weiteren datenbasierten Stadtservices, teilt die StadtKommunikation mit.

Von Terminbuchungen bis E-Formularen

Der neue Bereich auf der Homepage der Stadt vereint alle digitalen Angebote, von Terminbuchungen bis hin zu E-Formularen oder praktischen Anwendungen wie den Müllabhol-Kalender oder die „Augen auf! Klagenfurt“-Web-App, heißt es weiter. Einen Termin am Passamt vereinbaren, um eine Gemeindewohnung ansuchen oder viele Behördengänge mit E-Formularen erledigen – diese und viele weitere digitale Services finden sich nun auf der Homepage der Landeshauptstadt.

„Viele Amtswege können digital erledigt werden“

Im neuen Bereich „Digitales Klagenfurt“ hat die Abteilung StadtKommunikation in technischer Zusammenarbeit mit der Klagenfurter Firma Webwerk alle Leistungen und Angebote der Stadt, die online verfügbar sind, gesammelt und nach Themen übersichtlich aufgelistet, wird betont. Egal ob am Handy, Tablet oder Laptop – Amtswege und Bürgerservice können nun von überall rund um die Uhr einfach und bequem genutzt werden. „Die stetige Verbesserung der Kommunikation, als auch Serviceleistungen des Magistrates sind uns ein zentrales Anliegen. Die Digitalisierung ermöglicht uns dabei laufend neue Möglichkeiten. Viele Amtswege können digital erledigt werden und sind damit auch nicht an Bürozeiten gebunden. Mit dem neuen Bereich auf unserer Website ist das ab sofort noch einfacher“, weiß Bürgermeister Christian Scheider.

KI-Tool „KLARA“ hilft Nutzern weiter

„Von Abfall & Entsorgung, über Bauen & Wohnen, Persönliche Dokumente, bis hin zu Mobilität & Parken werden viele Bereiche des täglichen Lebens digital abgedeckt. Wer sich über Neuigkeiten aus Klagenfurt online informieren möchte, findet alle bekannten Info-Channels der Stadt ebenfalls aufgelistet“, erklärt Valentin Unterkircher, Leiter der StadtKommunikation. Für Fragen und Anliegen, die den Bereich „Digitales Klagenfurt“ betreffen, steht auch das bereits bekannte KI-Tool „KLARA – Klagenfurts digitale Rathausassistentin“ den Nutzern mit Rat und Tat zur Seite, teilt die Stadt abschließend mit.