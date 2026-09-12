Wirtschaftskammer begrüßt neue Pläne für Klagenfurter Bahnhofstraße

Die Klagenfurter Bahnhofstraße soll umfassend aufgewertet werden. Die Wirtschaftskammer zeigt sich erfreut über den Vorstoß von Land und Stadt.

WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm begrüßt die aktuellen Pläne: „Endlich kommt Bewegung in eine unserer wichtigsten Stadtachsen.“ Damit werde eine langjährige Forderung der Klagenfurter Wirtschaft aufgegriffen, heißt es .

WK-Bezirksstellenobmann Franz Ahm begrüßt die aktuellen Pläne: „Endlich kommt Bewegung in eine unserer wichtigsten Stadtachsen.“ Damit werde eine langjährige Forderung der Klagenfurter Wirtschaft aufgegriffen, heißt es .

Die Achse zwischen dem Hauptbahnhof und der Klagenfurter Innenstadt steht vor einer Neugestaltung. Geht es nach den Plänen von Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und Wirtschaftsstadtrat Julian Geier, soll die Bahnhofstraße in die Verantwortung des Landes übergehen – angedacht dafür sei eine Prüfung für einen Tausch mit der Villacher Straße. Damit soll der Grundstein für eine Modernisierung des gesamten Straßenzugs gelegt werden, heißt es in einer Aussendung.

Zustimmende Worte seitens der WKK

Vom Klagenfurter Ableger der Wirtschaftskammer kommt Zustimmung für den Schritt. Bezirksstellenobmann Franz Ahm betont die Bedeutung der Trasse: „Endlich kommt Bewegung in eine unserer wichtigsten Stadtachsen.“ Die Vertretung fordere bereits seit Längerem Anpassungen – gerade im Hinblick auf den Betrieb der Koralmbahn. Ahm verweist darauf, dass Ankommende derzeit keinen optimalen ersten Eindruck der Landeshauptstadt erhielten.

WKK: Mit der Straßensanierung allein wäre es aber nicht getan

Für die Wirtschaftskammer darf es dabei allerdings nicht bei einer reinen Straßensanierung bleiben, heißt es weiter. Die gesamte Achse vom Hauptbahnhof bis in die Innenstadt muss als zusammenhängender Wirtschafts- und Lebensraum betrachtet werden. Dazu gehören mehr Aufenthaltsqualität und Begrünung ebenso wie attraktive Geschäfts- und Gastronomieflächen, weniger Leerstand und neue Impulse für Wohnen und Arbeiten.