Saisonfinale: Klagenfurt feierte ein letztes Mal den After-Work-Markt

Am gestrigen Freitagabend fand der letzte After-Work-Markt in diesem Jahr statt. An allen Terminen strömten zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf den Markt.

Die Stimmung war ausgelassen, die Plätze voll besetzt und das sommerliche Ambiente machte jeden Termin zu einem besonderen Erlebnis, teilt die StadtKommunikation heute mit. Mit einem abwechslungsreichen Programm aus Live-Musik, DJ-Sounds und regionalen Schmankerln bot die Reihe auch heuer wieder ein hochwertiges After-Work-Angebot für die Besucher. Ob beim Auftakt im Mai oder den weiteren Sommerterminen – der Benediktinerplatz präsentierte sich stets als pulsierender Treffpunkt, an dem man den Arbeitsalltag hinter sich lassen und gemeinsam den Sommer genießen konnte, heißt es weiter.

„Es war auch heuer wieder ein voller Erfolg“

Bürgermeister Christian Scheider betonte diese ganz besondere Atmosphäre und den hohen Stellenwert der Veranstaltungsreihe für das Stadtleben. „Was für eine Stimmung, was für ein Ambiente! Der After Work Markt bei uns in Klagenfurt ist mit keinem Event dieser Art vergleichbar. Die Menschen kommen zusammen, feiern das Miteinander am Benediktinermarkt, genießen Musik und Kulinarik – diese Veranstaltung muss man einfach erlebt haben. Es war auch heuer wieder ein voller Erfolg“, zieht Scheider positiv Bilanz.

Enge Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor war erneut die enge Zusammenarbeit zwischen Stadt, Stadtmarketing, Gastronomiebetrieben und Sponsoren, heißt es weiter. Dank der Unterstützung des Autohauses Eisner als Hauptsponsor sowie dem Engagement der Marktgastronomen konnte die beliebte Reihe auch heuer verlässlich und in gewohnt hoher Qualität stattfinden, wird betont. Das stimmige Gesamtpaket aus Musik, Kulinarik und entspanntem Beisammensein bewährt sich seit Jahren und hat auch heuer wieder für volle Plätze und beste Stimmung gesorgt.