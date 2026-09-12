Janos Juvan geht als Spitzenkandidat für die NEOS ins Rennen

Mit deutlichen 98,4 Prozent der Stimmen wählten die Mitglieder bei der Landesmitgliederversammlung Janos Juvan zum Spitzenkandidaten. In seiner Rede betont Juvan: „Der jetzige Zustand Klagenfurts ist nicht gottgegeben, sondern politikgemacht: Von einer Stadtregierung, die sich lieber gegenseitig ein Haxl stellt, als gemeinsam für unsere Stadt etwas auf die Beine zu stellen. Klagenfurt braucht einen Neustart, und die kommende Gemeinderatswahl ist die beste Chance, diesen Neustart zu schaffen. Liebe Klagenfurterinnen und Klagenfurter: Holen wir uns unsere Stadt zurück!“

Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Iris Glanzer und Robert Zechner. Glanzer ist Volksschullehrerin in Klagenfurt und setzt sich für die beste Bildung für Klagenfurts Kinder ein, Zechner ist Unternehmer und bereits jetzt für NEOS im Gemeinderat in Klagenfurt. Insgesamt wurden elf Listenplätze vergeben. Die Liste ist eine bunte Mischung aus Klagenfurtern ganz unterschiedlicher Berufe und Lebenswege, heißt es in einer Aussendung. Was sie eint, ist der Wunsch, Klagenfurt zu verändern, wird betont. Zustande gekommen ist sie in einem dreistufigen Vorwahlverfahren: In Stufe eins konnten alle Klagenfurter Punkte vergeben, in Stufe zwei vergab der NEOS-Vorstand Punkte, und in Stufe drei wählten die Klagenfurter Mitglieder bei der Mitgliederversammlung. Die endgültige Reihung ist das Ergebnis aller drei Stufen.

Nachwahl eines Mitglieds des Landesteams

Auch wurde bei der Landesmitgliederversammlung ein Mitglied des Landesteams nachgewählt. Die Mitglieder hatten die Wahl zwischen drei überzeugenden Kandidaten – das Rennen machte Helene Rana, Unternehmerin im Gastronomiebereich aus Pörtschach, wird abschließend mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert