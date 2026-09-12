Klagenfurter Drohne gewinnt Millionen-Wettbewerb

14 Teams aus Forschung und Industrie in ganz Europa gingen in die erste Stufe; nach einer Zwischenprüfung im Jänner 2026 qualifizierten sich sieben für die zweite Stufe, die mit bis zu 350.000 Euro pro Team gefördert wurde.

14 Teams aus Forschung und Industrie in ganz Europa gingen in die erste Stufe; nach einer Zwischenprüfung im Jänner 2026 qualifizierten sich sieben für die zweite Stufe, die mit bis zu 350.000 Euro pro Team gefördert wurde.

Und das ohne GPS, ohne Pilot, mit zwei Drohnen gleichzeitig. Eine Drohne, die ohne Satellitennavigation und ohne menschliche Steuerung in unbekanntem Gelände eine bestimmte Hausnummer findet, dort neben einem blauen Fahrrad landet oder zehn Minuten lang einer Person folgt, die sich zu verstecken versucht – vor diesen Aufgaben standen die Teams beim Finale des SPRIND Funke „Fully Autonomous Flight 2.0“ Ende August 2026 am Fliegerhorst Erding (Bayern). Am Ende kürte die Expert:innenjury das Team HERMES der Universität Klagenfurt zum Gesamtsieger.

Der Wettbewerb

Die deutsche Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND hatte den Wettbewerb im Juli 2025 gestartet. Gesucht wurde ein Flugsystem, das sicher ohne GNSS-Unterstützung (GPS, Galileo etc.) und ohne menschliches Eingreifen operiert. 14 Teams aus Forschung und Industrie in ganz Europa gingen in die erste Stufe; nach einer Zwischenprüfung im Jänner 2026 qualifizierten sich sieben für die zweite Stufe, die mit bis zu 350.000 Euro pro Team gefördert wurde. Das Gesamtbudget des Wettbewerbs lag bei über fünf Millionen Euro.

Die Aufgaben

Im Finale vom 24. bis 27. August 2026 warteten zwei Missionen, jeweils mit einer statischen und einer dynamischen Aufgabe. Die Teams sahen das Einsatzgebiet erst, als sie an der Reihe waren: 30 Minuten Vorbereitung, dann 60 Minuten Missionszeit – die konkrete Aufgabe wurde erst zu Beginn dieser Stunde per Chat übermittelt. Bei der Mission „Last-Mile Delivery“ musste die Drohne in einer Siedlung mit sechs baugleichen Wohnhäusern das Haus mit der Nummer 14 identifizieren und neben einem blauen Fahrrad landen – während die Veranstalter mit falschen Nummern und andersfarbigen Fahrrädern für Verwirrung sorgten. In der zweiten Aufgabe galt es, eine Frau zu finden, die aus einem Fenster von Haus 15 winkt, und dort zu landen; zusätzlich wurde Rauch erzeugt, um die Sensoren zu stören.

„Search and Rescue“

Bei der Mission „Search and Rescue“ musste die Drohne in einem weitläufigen, unbekannten Gebiet mit Gebäuden und dichtem Baumbestand eine am Boden liegende Person mit rotem T-Shirt finden und neben ihr landen. Die letzte Aufgabe: einer Person anhand eines äußeren Merkmals zehn Minuten lang folgen – ohne zu wissen, dass diese Person erst gehen, dann rennen, dann aufs Fahrrad steigen und sich schließlich unter einem Regenschirm verbergen würde.

Wie das Team überzeugte

Besonders in dieser Verfolgungsaufgabe konnte HERMES punkten: Die Drohne blieb minutenlang an der Zielperson und wich dabei Bäumen, Gebäuden und anderen Hindernissen aus. Auch in den übrigen Aufgaben schlug sich das Team gut. Dabei war die Klagenfurter Drohne eine der kleinsten im Feld. Während manche Konkurrent:innen mit Fluggeräten von fast zwei Metern Durchmesser, über 20 Kilogramm Gewicht und zahlreichen teuren Sensoren antraten, kam HERMES mit einer Inertialmesseinheit, einem rotierenden 360-Grad-LiDAR und zwei nach vorne gerichteten Kameras aus. Der Aufwand floss stattdessen in die Software, die alle Entscheidungen direkt an Bord trifft. Vonseiten SPRIND war zu hören, es wirke fast, als hätte die Drohne eine eigene Persönlichkeit: Sie entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob eine Lücke zwischen zwei Bäumen für den Durchflug reicht, und nimmt den sichersten Weg, ohne zu zögern.

Zwei Drohnen gleichzeitig

Als einziges Team ließ Klagenfurt zudem zwei Drohnen gleichzeitig fliegen. Sie kommunizierten direkt miteinander, teilten sich Aufgaben und Gebiet auf und wichen einander bei mehreren Begegnungen in der Luft aus – ein Zeichen dafür, dass das System auch mit beweglichen Hindernissen zurechtkommt. Nicht alles lief nach Plan: Weil die Drohne ein Forschungssystem und kein fertiges Produkt ist, war sie nicht gegen Regen geschützt. Als das Wetter in Erding umschlug, musste das Team vor Ort improvisieren. „Wir haben uns früh entschieden, nicht mehr Sensoren anzuschrauben, sondern die Drohne wirklich intelligenter zu machen. Dass ein so schlankes System mit den großen Plattformen mithalten und in der schwierigsten Aufgabe sogar davonziehen konnte, zeigt, dass Autonomie eine Software-Frage ist“, erklärt Luca Di Pierno, der die intelligente Autonomie entworfen und die Kern- und Navigationssoftware federführend mitentwickelt hat.

Das Team

Hinter HERMES steht die Forschungsgruppe Control of Networked Systems (CNS) am Institut für Intelligente Systemtechnologien, die seit über einem Jahrzehnt zu autonomen Fluggeräten forscht. Das Projekt wurde von Luca Di Pierno, Yannick Morel und Gruppenleiter Stephan Weiss begleitet. Getragen wurde die Arbeit zu einem großen Teil von sechs Bachelorstudierenden der Universität Klagenfurt: Jakob Schmidinger, Malte Loos, Klemens Wibmer, Nikita Smolianinov, Emīls Džarcāns und Oleksandr Muzychenko.