Rettung vom Werftkran: Höhenretter aus Bochum und Klagenfurt im Einsatz

Sechs Höhenretter der Berufsfeuerwehr Bochum machten eine Woche lang einen Erfahrungsaustausch in Kärnten und trafen dabei unter anderem auf die Berufsfeuerwehr Klagenfurt.

Am 8. und 9. September 2026 wurde gemeinsam mit der BF Klagenfurt praktisch geübt, wobei einmal die Schiffswerft in Klagenfurt und einmal der Schlauchturm der BF Klagenfurt als Übungsobjekte zur Verfügung standen. Bei der Schiffswerft wurde eine Personenrettung am Werftkran simuliert.

Verschiedene Übungen

Dabei stand das Aufsteigen am Seil, das gesicherte Arbeiten/Fortbewegen am Kran sowie die Personenrettung mittels Schleifkorbtrage über eine Seilbahn im Mittelpunkt. Am zweiten Tag wurde am Schlauchturm als Übungsannahme ein Fahrzeugabsturz aus einem Parkhaus angenommen. Die Aufgabe bei dieser Übung bestand darin, freihängend das Fahrzeug zu sichern und unter Zuhilfenahme des hydr. Rettungssatzes die Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeug zu retten.