Kreuzbergl-Lauf 2026 findet bald statt

Die Naturfreunde Klagenfurt und der KLC veranstalten am Samstag, den 10. Oktober 2026, einen gemeinsamen Sporttag für Ausdauer- und Naturbegeisterte.

Im Oktober findet wieder der beliebte Kreuzbergl-Lauf statt.

Im Oktober findet wieder der beliebte Kreuzbergl-Lauf statt.

Treffpunkt und Startbereich ist der Parkplatz der Naturfreunde Boulderhalle in der Porschestraße 15 in Klagenfurt. Der Massenstart erfolgt um 9.30 Uhr.

Ablauf

Die Ausgabe der Startnummern findet am Freitag, den 9. Oktober (16 bis 18 Uhr), im Decathlon Klagenfurt sowie am Veranstaltungstag ab 8 Uhr direkt an der Boulderhalle statt. Entlang der Laufstrecke steht eine Labestation zur Verfügung; die Veranstalter weisen darauf hin, eigene Trinkgefäße mitzubringen. Umkleiden und Duschen sind vor Ort in begrenztem Umfang vorhanden.

Das Event bietet Strecken für unterschiedliche Leistungsniveaus:

16 km Trail Run: Richtet sich an ambitionierte Läuferinnen und Läufer und zählt offiziell zur Wertung des Kärntner Berglaufcups.

Richtet sich an ambitionierte Läuferinnen und Läufer und zählt offiziell zur Wertung des Kärntner Berglaufcups. 10 km Trail Run: Eine Mitteldistanz für Geländeläufer.

Eine Mitteldistanz für Geländeläufer. 10 km Walk: Für Teilnehmende ohne Zeitdruck. In dieser Kategorie wird die Mittelzeit bei Frauen und Männern prämiert.

Rahmenbedingungen und Organisation

Für die Teilnahme ist keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Bei einer Anmeldung bis zum 9. Oktober beträgt das Startgeld 15 Euro für Naturfreunde-Mitglieder und 25 Euro für Nicht-Mitglieder. Nachmeldungen vor Ort sind für 35 Euro möglich. Die Siegerehrung ist für ca. 12 Uhr angesetzt.