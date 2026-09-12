Ampelstreit in Klagenfurt führt zu Faustschlag, Auffahrunfall und Festnahme

. Als die Beamten einschritten, attackierte der stark alkoholisierte 57-Jährige die Polizisten mit Tritten und verletzte dabei zwei von ihnen leicht.

. Als die Beamten einschritten, attackierte der stark alkoholisierte 57-Jährige die Polizisten mit Tritten und verletzte dabei zwei von ihnen leicht.

Gegen 20.30 Uhr überholte ein 44-jähriger Autofahrer auf Höhe einer Ampel den vor ihm fahrenden Wagen eines 57-Jährigen, da dieser durch eine auffällig langsame Fahrweise aufgefallen war. Der Überholte reagierte verärgert, drängelte dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Als der 44-Jährige daraufhin anhielt und beide Fahrer ausstiegen, eskalierte die Situation: Der 57-Jährige schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und schlug ihm dabei einen Schneidezahn aus.

Folgeunfall

Der Streit führte umgehend zu einem Folgeunfall auf der Fahrbahn. Eine nachfolgende 45-jährige Autofahrerin musste wegen der mitten auf der Straße stehenden Fahrzeuge anhalten. Ein dahinterfahrender 19-Jähriger bemerkte dies zu spät und krachte in das Heck ihres Autos. Der 19-Jährige, die 45-Jährige sowie deren 46- und 10-jährige Beifahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert.

Mann wurde festgenommen

Selbst beim Eintreffen der Polizei beruhigte sich die Lage nicht. Während der Unfallaufnahme gerieten die beiden Männer erneut aneinander. Als die Beamten einschritten, attackierte der stark alkoholisierte 57-Jährige die Polizisten mit Tritten und verletzte dabei zwei von ihnen leicht. Der Mann wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie wegen Körperverletzung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.09.2026 um 20:47 Uhr aktualisiert