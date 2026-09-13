Städtepartnerschaft: Klagenfurt und Lignano fixieren neue Projekte

Spieler des KLC Klagenfurt der Klasse 45+ trafen sich zum Tennis-Freundschaftsspiel in Lignano. Neben dem sportlichen Austausch standen auch vertiefende Arbeitsgespräche im Mittelpunkt. Es wurden konkrete Kooperationen fixiert.

Es ist der Auftakt einer Veranstaltung gewesen, die künftig regelmäßig in beiden Städten stattfinden soll, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit. Das Tennis-Freundschaftsspiel fand am gestrigen Samstag in Lignano statt. Mit dabei waren Spieler des KLC Klagenfurt der Altersklasse 45+, auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi standen auf dem Platz.

„Gerade der Sport verbindet die Menschen“

„Ich freue mich, dass wir mit Lignano seit Beginn unserer Städtepartnerschaft einen so regen Austausch haben. Gerade der Sport verbindet die Menschen weit über die Landesgrenzen hinaus. Persönliche Begegnungen vereinfachen die Zusammenarbeit und bringen die beiden Städte langfristig einander näher“, so das Klagenfurter Stadtoberhaupt über die gelungene Veranstaltung.

Weitere Zusammenarbeiten fixiert

Im Zuge des Freundschaftsspieles wurden vertiefende Arbeitsgespräche zu weiteren Kooperationen in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Tourismus und Sport vertieft. Geplant ist unter anderem die gegenseitige touristische Werbung weiterhin zu verstärken, wird weiter mitgeteilt. Dafür stellt die Stadt Lignano Klagenfurt für ein weiteres Jahr sechs exklusive Werbeaufsteller kostenlos zur Verfügung. Außerdem kann eine Verkaufshütte am heurigen Weihnachtsmarkt in Lignano kostenfrei genutzt werden, um typische regionale Produkte aus Kärnten / Klagenfurt zu präsentieren.

Ausstellung von Klagenfurter Künstlern auf der Terrazza Mare

Im kulturellen Bereich standen die Präsentation von Klagenfurter Künstler bzw. Künstler aus Lignano in den jeweils anderen Städten zur Diskussion, heißt es weiter. Geprüft wird der Arbeitsaufenthalt einer Künstlerin aus Lignano im Klagenfurter Künstleratelier in Šmartno sowie eine Ausstellung von Künstlern aus Klagenfurt auf der bald wieder geöffneten Terrazza Mare in Lignano. „Die Partnerschaft mit Lignano schafft konkrete Vorteile für unsere Stadt, unsere Betriebe und Kulturschaffenden“, betont Scheider.

Tennis-Revanche in Klagenfurt

„In ein paar Wochen werden italienische Vertreter wiederum nach Klagenfurt kommen und es wird zur ‚Tennis-Revenge‘ eingeladen – gewonnen haben diesmal nämlich knapp die italienischen Kollegen“, wird weiter mitgeteilt. Geplant ist es, die Veranstaltung jährlich abwechselnd in beiden Städten durchzuführen. Sie soll sich als fixer Bestandteil der freundschaftlichen Beziehungen zur italienischen Partnerstadt etablieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.09.2026 um 13:00 Uhr aktualisiert