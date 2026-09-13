E-Mail gefälscht? Keutschacher Polit-Streit endet mit Diversion

Gegen einen SPÖ-Gemeinderat wurde nach einer manipulierten E-Mail ein Strafantrag wegen Datenfälschung gestellt. Das Verfahren wurde kurz vor Prozessbeginn mittels Diversion eingestellt.

Der Streitfall

Der Streitfall geht auf eine Gemeinderatssitzung vom 18. März zurück. Der stellvertretende Vorsitzende des Kontrollausschusses, berichtete dort über einen Beschluss, rund 36.000 Euro von Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Kärnten) zurückzufordern, die dieser 2024 unrechtmäßig ausgegeben haben soll. Zudem sollte sich die Gemeinde als Privatbeteiligte einem Strafverfahren gegen den Bürgermeister anschließen. Für Oleschko gilt die Unschuldsvermutung.

Der Auslöser: Eine gekürzte E-Mail

Im Vorfeld hatte der Mann bei der Gemeindeaufsicht Informationen zur rechtlichen Zulässigkeit eingeholt. Die Behörde bestätigte die Rückforderung, wies jedoch darauf hin, dass die Beauftragung einer Anwältin vorab im Gemeindevorstand beraten werden müsse. Als er diese E-Mail an die Gemeinderatsmitglieder weiterleitete, ließ er den Hinweis bezüglich der Anwaltsbeauftragung weg. Ein Mandatar der Bürgermeisterfraktion erstattete daraufhin Anzeige. Der Vorwurf lautete, der Politiker habe durch das Vorenthalten von Textteilen versucht, eine unzulässige Abstimmung herbeizuführen. Die Ermittlungsbehörden sahen darin den Tatbestand der Datenfälschung (§ 225a StGB) erfüllt und reichten am 30. Juni einen Strafantrag beim Bezirksgericht Klagenfurt ein.

Einstellung gegen Probezeit und Gebühren

Ein förmlicher Prozess blieb dem SPÖ-Politiker jedoch erspart. Gerichtssprecherin Martina Löbel bestätigte, dass das Verfahren mit einer Diversion beendet wurde, berichtet die KLZ. Der Politiker übernimmt die Gerichtsgebühren und erhält eine zweijährige Probezeit. Er zeigte sich über den Ausgang erleichtert und sprach von einer „politischen Racheaktion“. Er habe niemanden hintergehen wollen und im Gemeinderat mündlich auf die fehlende Voraussetzung für die Anwaltsbeauftragung hingewiesen. Rückblickend räumte er ein, in dieser Situation im Nachhinein anders gehandelt zu haben.