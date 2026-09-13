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Bild auf 5min.at zeigt die TiKo Tiere
Diese süßen Fellnasen warten im TiKo.
Klagenfurt
13/09/2026
Sie warten im TiKo

Notfellchen Penny und Kaninchen-Duo suchen ein neues Zuhause

Neue Woche, neue Hoffnung für Kärntens Tierheim-Schützlinge: Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten aktuell wieder süße Tiere auf ein neues zuhause.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(200 Wörter)
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Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. In dieser Woche stellen wir euch drei ganz besondere Bewohner vor, die sich nach Geborgenheit und verständnisvollen Menschen sehnen.

Katze Penny sucht ruhiges Einzelplätzchen

Bild auf 5 min.at zeigt die Katze Penny
©TiKo

Die rund eineinhalb Jahre alte Europäisch-Kurzhaar-Katze Penny ist ein echtes Notfellchen. Die kastrierte Kätzin wurde positiv auf das Feline Leukämievirus (FeLV) getestet. Da Leukose für andere Katzen ansteckend ist, darf Penny ausschließlich als Einzelkatze gehalten werden. Die hübsche Samtpfote schätzt Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten sehr, genießt aber ebenso gerne ihre Ruhe. Gesucht wird ein liebevolles, ruhiges Zuhause bei Menschen, die ihr Zeit, Sicherheit und die nötige Liebe schenken.

Das Kaninchen-Duo Kid & Law möchte gemeinsam hoppeln

Bild auf 5 min.at zeigt den Hasen Kid
©TiKo |
Kid und…
Bild auf 5 min.at zeigt den Hasen Law
©TiKo |
…Law suchen gemeinsam ein Zuhause.

Ein eingespieltes Team sind die beiden rund dreieinhalb Jahre alten, kastrierten Kaninchen Kid und Law. Die beiden Männchen leiden vermutlich an einer Allergie und müssen gelegentlich niesen. Sie benötigen daher ein möglichst staubfreies und allergikerfreundliches Umfeld. Kid und Law wünschen sich viel Platz zum Erkunden, Buddeln und Hoppeln. Da die beiden unzertrennlich sind, werden sie nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt.

Weitere Informationen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

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