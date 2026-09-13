Notfellchen Penny und Kaninchen-Duo suchen ein neues Zuhause

Neue Woche, neue Hoffnung für Kärntens Tierheim-Schützlinge: Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten aktuell wieder süße Tiere auf ein neues zuhause.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause. In dieser Woche stellen wir euch drei ganz besondere Bewohner vor, die sich nach Geborgenheit und verständnisvollen Menschen sehnen.

Katze Penny sucht ruhiges Einzelplätzchen

©TiKo

Die rund eineinhalb Jahre alte Europäisch-Kurzhaar-Katze Penny ist ein echtes Notfellchen. Die kastrierte Kätzin wurde positiv auf das Feline Leukämievirus (FeLV) getestet. Da Leukose für andere Katzen ansteckend ist, darf Penny ausschließlich als Einzelkatze gehalten werden. Die hübsche Samtpfote schätzt Aufmerksamkeit und Streicheleinheiten sehr, genießt aber ebenso gerne ihre Ruhe. Gesucht wird ein liebevolles, ruhiges Zuhause bei Menschen, die ihr Zeit, Sicherheit und die nötige Liebe schenken.

Das Kaninchen-Duo Kid & Law möchte gemeinsam hoppeln

©TiKo | Kid und… ©TiKo | …Law suchen gemeinsam ein Zuhause.

Ein eingespieltes Team sind die beiden rund dreieinhalb Jahre alten, kastrierten Kaninchen Kid und Law. Die beiden Männchen leiden vermutlich an einer Allergie und müssen gelegentlich niesen. Sie benötigen daher ein möglichst staubfreies und allergikerfreundliches Umfeld. Kid und Law wünschen sich viel Platz zum Erkunden, Buddeln und Hoppeln. Da die beiden unzertrennlich sind, werden sie nur gemeinsam in ein neues Zuhause vermittelt.