Das war der 9. Pyramidenkogelturmlauf

Der Kroate lief in 2:02,26 min knapp an seinem aus dem Jahr 2024 aufgestellten Streckenrekord in 2:02,04 min heran! Bei den Damen gab es mit Tea Faber in 2:42,14 min. ebenfalls einen kroatischen Sieg.

Schnellster Kärntner

Als schnellster Kärntner platzierte sich Michael Moritz vom KLC als Vierter. Er lief den 150 m steilen Anstieg zum Turm und die anschließenden 441 Stufen hinauf zur höchsten Aussichtsplattform des größten europäischen Holzturms in 2:11,97 min. Beste Kärntner Teilnehmerin war „Evergreen“ Marlies Penker (KLC/RC Möllbrücke) in 3:45,30 min – tags zuvor war sie noch beim Dolomitenlauf im Einsatz!

Schnellstes Feuerwehrteam

Das schnellste männliche Feuerwehrteam kam aus Slowenien. Urban Hafner und Kalar Lomovšek Ion liefen im Duett 5:11,88. Die schnellsten heimischen Floriani kamen von der FF 72 171 St. Johann i. Lavanttal und heißen Thomas Schober und Paul Striedner in 6:13.76. Die Damen-Wertung gewannen Carmen Bergner und Johanna Bergner von der FF Grades in 9:13,19 min. Im Mixed-Team der Feuerwehrwertung ganz oben am Stockerl standen Fin und Annika Schober von der FF St. Johann im Lavanttal 2 mit einer Zeit von 7:24,38 min.