Fünfter Sieg in Folge: Klagenfurter HTL bleibt Kärntens innovativste Schule

Fünf Jahre, fünf Auszeichnungen: Die HTL Mössingerstraße darf sich auch heuer wieder „Innovativste Schule Kärntens“ nennen. Mittlerweile ist es bereits das zehnte Mal, dass die Klagenfurter Schule den Titel holt.

Bereits zum zehnten Mal errang die HTL Mössingerstraße die Auszeichnung „Innovativste Schule Kärntens“. Doch wie wird eigentlich entschieden, welche Schule die innovativste im Land ist? Ausschlaggebend sind die Projekte, mit denen Schülerinnen und Schüler beim österreichweiten Wettbewerb „Jugend Innovativ“ antreten. Dabei geht es unter anderem um Ideen aus Technik, Wirtschaft, Design und Nachhaltigkeit.

Anzahl und Erfolg der Projekte entscheiden

Für jedes Bundesland erstellt „Jugend Innovativ“ ein eigenes Ranking. Bewertet wird dabei, wie viele Projekte eine Schule einreicht und wie erfolgreich diese im Wettbewerb abschneiden. Schulen, die dabei besonders hervorstechen, erhalten schließlich den Titel „Innovativste Schule“ ihres Bundeslandes. In Kärnten ging diese Auszeichnung nun erneut an die HTL Mössingerstraße. Besonders bemerkenswert: Insgesamt konnte sich die Schule den Titel bereits zehnmal sichern – die vergangenen fünf Jahre sogar ohne Unterbrechung.

Wettbewerb gibt es bereits seit 1987

„Jugend Innovativ“ gibt es seit 1987. Der Schulwettbewerb soll junge Menschen dabei unterstützen, eigene Ideen und Projekte in unterschiedlichen Bereichen zu entwickeln und umzusetzen. Durchgeführt wird er im Auftrag mehrerer Bundesministerien von der Austria Wirtschaftsservice GmbH.