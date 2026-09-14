Rotkäppchen, eine Leiche und ein Escortservice: Kurioser Krimiabend in Klagenfurt

Ein spärlich bekleidetes Mädchen mit roter Kappe, eine Leiche am Kellerberg und ein Dorf, in dem plötzlich nichts mehr so ist, wie es scheint: Roland Zingerle liest demnächst in Klagenfurt aus seinem neuen Krimi.

Im neuesten Krimi des Kärntner Autors Roland Zingerle geht es märchenhaft rund. Schauplatz von „Die Rotkäppchen-Misere“ ist das fiktive bayerische Dorf Fackenreuth. Dort geht zunächst alles seinen gewohnten Gang – bis Lucia beim Zeitungsaustragen auf ein Mädchen trifft, das behauptet, Rotkäppchen zu sein.

Dann taucht auch noch eine Leiche auf

Viel Zeit, sich darüber zu wundern, bleibt Dorfpolizist Xaver Gottwald allerdings nicht. Am Kellerberg wird eine Leiche entdeckt, sensationshungrige Blogger fallen im Dorf ein und seine Ex-Freundin eröffnet ausgerechnet jetzt einen Escortservice. Zwischen Märchenfiguren, verschwundenen Toten und immer neuen Turbulenzen versucht Gottwald herauszufinden, was in Fackenreuth eigentlich vor sich geht. Die bayerische Krimikomödie stammt aus der mittlerweile neunteiligen „Fackenreuth“-Reihe des Klagenfurter Autors. Nach „Mörderisches Hallelujah“ ist „Die Rotkäppchen-Misere“ der zweite Teil daraus, der auch als gedrucktes Buch erschienen ist.

Krimilesung mit Musik

Nun bringt Zingerle den kuriosen Kriminalfall nach Klagenfurt. Bei einer „Wohnzimmer-Krimilesung“ in der Wein-Kultur-Bar Mariquita in der Osterwitzgasse 8 liest der Schriftsteller am 17. September um 19.30 Uhr aus seinem Buch. Für die passende musikalische Begleitung sorgt Christian „CHL“ Lehner. Der Eintritt kostet 16 Euro, die Besucherzahl ist begrenzt. Karten können direkt beim Veranstaltungsort reserviert beziehungsweise gekauft werden.