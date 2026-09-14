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Symbolfoto 5min.at: Handball liegt auf einem Tor.
Der SC Ferlach feierte kürzlich ein doppeltes Handballfest.
Klagenfurt-Land
14/09/2026
Handball

Zwei Spiele, zwei Siege: SC Ferlach zieht im Europacup weiter

Zwei Spiele, zwei Siege und das Ticket für die nächste Runde: Die Handballer des SC Ferlach haben ihre erste Europacup-Hürde souverän genommen. Gegen Kyndil Tórshavn von den Färöern setzten sich die Kärntner gleich zweimal durch.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)
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Nach zwei großen Erfolgen gegen Kyndil Tórshavn von den Färöern steht der SC Ferlach nun in der zweiten Runde des Europacups. Eine Besonderheit des Duells: Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen Kyndil Tórshavn wurden in Kärnten ausgetragen. Für die Austragung der beiden Europacup-Partien erhielt der SC Ferlach vom Land Kärnten eine Sonderförderung in Höhe von 20.000 Euro. Landessportdirektor Arno Arthofer hatte bereits vor den Begegnungen ein „Handballfest“ angekündigt. Nach den beiden Siegen zeigte er sich zufrieden: „Und genau das ist es geworden.“ Auch Sportreferent und Landeshauptmann Daniel Fellner gratulierte dem Verein zum Weiterkommen:

Wir sind sehr stolz auf den SC Ferlach. Konsequente, hochprofessionelle Arbeit sowie starker Zusammenhalt haben zu diesem Erfolg im Europacup geführt.“

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