Zwei Spiele, zwei Siege: SC Ferlach zieht im Europacup weiter

Zwei Spiele, zwei Siege und das Ticket für die nächste Runde: Die Handballer des SC Ferlach haben ihre erste Europacup-Hürde souverän genommen. Gegen Kyndil Tórshavn von den Färöern setzten sich die Kärntner gleich zweimal durch.

Nach zwei großen Erfolgen gegen Kyndil Tórshavn von den Färöern steht der SC Ferlach nun in der zweiten Runde des Europacups. Eine Besonderheit des Duells: Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gegen Kyndil Tórshavn wurden in Kärnten ausgetragen. Für die Austragung der beiden Europacup-Partien erhielt der SC Ferlach vom Land Kärnten eine Sonderförderung in Höhe von 20.000 Euro. Landessportdirektor Arno Arthofer hatte bereits vor den Begegnungen ein „Handballfest“ angekündigt. Nach den beiden Siegen zeigte er sich zufrieden: „Und genau das ist es geworden.“ Auch Sportreferent und Landeshauptmann Daniel Fellner gratulierte dem Verein zum Weiterkommen: