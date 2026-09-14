Fisolenfest im Rosental: Nicht nur Bohnen, auch ein Stier wartet

Fisolen, Strankerl und Bohnen in allen möglichen Varianten – und mit etwas Glück geht es am Ende sogar mit einem Stier nach Hause. Am Sonntag, 20. September, dreht sich in St. Margareten im Rosental wieder alles um die Fisole.

Am 20. September ist es wieder so weit: In St. Margareten im Rosental wird Fisolenfest gefeiert. Am Gemeindeplatz werden insgesamt 15 Vereine und Wirte auftischen. Dabei zeigt sich, was in der unscheinbaren Bohne steckt: Angeboten werden unterschiedlichste Fisolen- und Bohnengerichte als Hauptspeisen und Beilagen. Selbst in Kuchen und Torten sollen Bohnen für einen besonderen Geschmack sorgen.

Ein Stier im Wert von 1.000 Euro wartet

Für einen der ungewöhnlichsten Programmpunkte sorgt traditionell die Tombola. Als Hauptpreis wartet nämlich ein Stier im Wert von 1.000 Euro. Daneben werden zahlreiche weitere Preise verlost. Neu ist heuer, dass man für einen Gewinn nicht mehr unbedingt bis zur Verlosung bleiben muss. Wer seine Kontaktdaten auf dem Losabschnitt hinterlässt, wird im Gewinnfall verständigt und kann seinen Preis später abholen. Die Lose sind bereits bei den teilnehmenden Standlern und im Gemeindeamt erhältlich.

Volksschüler gestaltete das heurige Los

Auch hinter den Losen steckt eine kleine Geschichte. Die Gemeinde veranstaltete wieder einen Malwettbewerb mit der Volksschule St. Margareten. 25 Kinder zeichneten ihre eigenen Motive, eines davon schaffte es schließlich auf das heurige Tombolalos: die Zeichnung von Diego Pinter. Die übrigen Kunstwerke verschwinden aber nicht in einer Schublade. Sie werden beim Fisolenfest ausgestellt.

Vom Frühschoppen bis zu Glitzertattoos

Der Festtag beginnt mit einem Erntedankgottesdienst, danach spielt die Vellachtaler Trachtenkapelle beim Frühschoppen auf. Anschließend gibt es Live-Musik am Gemeindeplatz. Am Nachmittag stehen unter anderem die Margaretener Buam, die Landjugend St. Margareten, der Schulchor der Volksschule, der Männergesangsverein Schneerose, der Rosentåler Gsång und die Striezalan auf dem Programm. Auch abseits der Bühne ist einiges geplant: Besucher können sich beim Preisschießen versuchen oder einen Einblick ins traditionelle Fassbinder-Handwerk bekommen. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und Glitzertattoos.