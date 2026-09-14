Neues Hallenbad nimmt Form an: Ab Mitte September wird tief gegraben

Lange wurde geplant, nun soll auf der Baustelle des neuen Klagenfurter Hallenbads der nächste große Schritt folgen: Ab Mitte September wird die Baugrube ausgehoben.

Mit dem Bau des Alpen-Adria Familien- & Sportbad in Klagenfurt geht es weiter voran: Auf dem Gelände am Südring liefen zuletzt vor allem Arbeiten, die später kaum noch zu sehen sein werden. So wurde nach dem Spatenstich im Oktober 2025 der Grundwasserspiegel bis unter die künftige Baugrube abgesenkt und anschließend der Baugrund stabilisiert. Messungen sollen dabei laufend kontrollieren, wie sich Boden und Grundwasser verhalten.

Ab Mitte September geht es in die Tiefe

Nun steht der nächste sichtbare Bauabschnitt bevor. Ab Mitte September sollen die Arbeiter mit dem Aushub der Baugrube beginnen. Gleichzeitig werden abschnittsweise die Bodenplatte und anschließend die Wände des ersten Untergeschoßes hergestellt. Die ersten Betonierarbeiten an der Bodenplatte sind ab Mitte Oktober geplant. Zuvor wollen die Stadtwerke die Anrainer noch einmal über die bevorstehenden Arbeiten informieren.

Linksabbieger am Südring wird fertig

Auch rund um die Baustelle hat sich einiges getan. Seit Ende Juni werden am Südring Leitungen verlegt beziehungsweise gequert und ein eigener Linksabbiegestreifen errichtet. Diese Arbeiten sollen noch vor Beginn des Baugrubenaushubs abgeschlossen sein. Bereits fertig ist der Hochwasserschutzdamm zwischen dem Südring und der Nebenfahrbahn.

Stadt: „Derzeit keine Verteuerung“

Besonders genau beobachtet werden beim neuen Hallenbad auch die Kosten. Erst vor wenigen Wochen hat die FPÖ diesbezüglich auf offene Fragen hingewiesen und eine Veröffentlichung konkreter Zahlen gefordert. Laut aktuellem Stand wurden laut der Stadt bis 31. August bereits rund 99 Prozent der benötigten Bau- und Lieferleistungen ausgeschrieben. 90 Prozent seien entweder bereits vergeben oder so weit geprüft, dass die Aufträge erteilt werden können. Die bisher vergebenen Arbeiten bewegen sich laut Stadt innerhalb der vorgesehenen Kosten. Einige Angebote seien sogar günstiger ausgefallen als ursprünglich vom Generalplaner kalkuliert. Dadurch habe man die finanzielle Reserve für unvorhergesehene Ausgaben erhöhen können. „Damit kommt es bei diesem für die Landeshauptstadt so wichtigen Projekt derzeit zu keinen Verzögerungen und keinen Verteuerungen“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider. Ob dieser Kurs auch während der eigentlichen Hochbauphase hält, werden die kommenden Monate zeigen.