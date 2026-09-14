Eine Gratis-Zimtschnecke und ein Heißgetränk für jede Teilnehmerin: Damit wartet am 29. September 2026 eine besondere Aktion bei IKEA Klagenfurt. Eingeladen sind stillende Mütter, die zwischen 9 und 11.30 Uhr gemeinsam mit ihren Babys ins Restaurant kommen. Das kostenlose Frühstück ist allerdings nur die süße Zugabe. Denn gemeinsam mit den Kärntner Stillberaterinnen und IKEA Klagenfurt soll an diesem Vormittag ein österreichweiter Rekordversuch gestartet werden: Ziel ist es, die größte Stillgruppe Österreichs zusammenzubringen.

Mehr als nur ein Rekord

Die Aktion findet anlässlich der Weltstillwoche 2026 statt. Dabei geht es den Organisatorinnen nicht nur darum, möglichst viele stillende Mütter und ihre Babys an einem Ort zu versammeln. Mit dem Rekordversuch soll gleichzeitig ein Zeichen für die Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz des Stillens gesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen Unterstützung, Wissen und Gemeinschaft. Stillende Mütter sollen Räume vorfinden, in denen sie und ihre Bedürfnisse selbstverständlich willkommen sind.

Austausch und Beratung für Mamas

Ein wichtiger Teil der Veranstaltung ist deshalb auch die Vernetzung. Gemeinsam mit den Kärntner Stillberaterinnen soll auf die Bedeutung professioneller Stillberatung aufmerksam gemacht werden. Mütter und Familien bekommen vor Ort die Gelegenheit, sich zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Unter dem Motto „Vernetzung – Beratung – Austausch“ soll so aus dem Rekordversuch gleichzeitig ein Treffpunkt für stillende Familien werden. Mit IKEA Klagenfurt wurde für die Veranstaltung ein Kooperationspartner gefunden, der den entsprechenden Rahmen zur Verfügung stellt.

Zimtschnecke, Kaffee und Erinnerungsfoto

Und natürlich darf auch der gemütliche Teil nicht fehlen: Jede teilnehmende Mama bekommt laut Ankündigung eine kostenlose Zimtschnecke und ein Heißgetränk. Außerdem ist eine Fotoaktion geplant. Jede teilnehmende Mama beziehungsweise Familie kann ein kostenloses Erinnerungsfoto machen lassen. Mit IKEA-Familycard ist laut Ankündigung ein weiteres Foto vorgesehen. Zusätzlich soll es ein Gewinnspiel geben.

Schafft Klagenfurt den Österreich-Rekord?

Wie viele Teilnehmerinnen letztlich zusammenkommen, wird sich am 29. September zeigen. Das Ziel ist jedenfalls klar: Möglichst viele stillende Mamas sollen gemeinsam mit ihren Babys dabei sein und damit nicht nur für einen Rekord sorgen, sondern auch ein sichtbares Zeichen für stillende Familien in Österreich setzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 21:44 Uhr aktualisiert