Loiblpass gesperrt: Motorradfahrer in schweren Unfall verwickelt

Am Montagabend kam es auf der B91 zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge dürften ein Motorrad und ein Pkw beteiligt sein. Die Loiblpass Straße ist derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt.

Auf der B91 kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Die Loiblpass Straße ist derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt.

Auf der B91 kam es am Montagabend zu einem Verkehrsunfall. Die Loiblpass Straße ist derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt.

Auf der B91 (Loiblpass Straße) läuft am Montagabend ein umfangreicher Einsatz. Wie Waltraud Dullnig von der Landespolizeidirektion Kärnten gegenüber 5 Minuten bestätigt, ereignete sich gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen dürften dabei ein Motorrad und ein Auto beteiligt sein. Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge oberhalb des Deutschen Peter in Richtung Loiblpass, unweit der Grenze.

Motorradfahrer offenbar reanimiert

Nach Informationen von 5 Minuten aus Einsatzkreisen dürfte der Unfall schwerwiegende Folgen gehabt haben. Demnach musste der beteiligte Motorradfahrer noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Anschließend sei der Motorradfahrer unter notärztlicher Begleitung ins Krankenhaus gebracht worden. Eine offizielle Bestätigung zum Gesundheitszustand des Mannes liegt zum derzeitigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. Die Landespolizeidirektion Kärnten konnte gegenüber 5 Minuten zunächst noch keine näheren Angaben zu möglichen Verletzten machen.

Loiblpass Straße komplett gesperrt

Aufgrund des laufenden Einsatzes ist die B91 derzeit für den gesamten Verkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen mit entsprechenden Behinderungen rechnen. Auch zum genauen Unfallhergang gibt es aktuell noch keine näheren Informationen. Die Erhebungen laufen. Sobald weitere offiziell bestätigte Details vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.09.2026 um 21:11 Uhr aktualisiert