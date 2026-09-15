22-Jähriger stirbt nach Kollision mit Lkw auf der Loiblpass Straße

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B91 Loiblpass Straße endete am Montagabend für einen 22-jährigen Klagenfurter tödlich. Sein Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Firmen-Lkw.

Der 22-jährige Motorradfahrer kollidierte auf der Loiblpass Straße mit einem entgegenkommenden Lkw und erlag später seinen Verletzungen.

Der 22-jährige Motorradfahrer kollidierte auf der Loiblpass Straße mit einem entgegenkommenden Lkw und erlag später seinen Verletzungen.

Wie berichtet, lief am Montagabend auf der B91 ein umfangreicher Einsatz. Laut Landespolizeidirektion Kärnten lenkte ein 59-jähriger Mann aus Slowenien gegen 19.40 Uhr einen Firmen-Lkw von Ferlach kommend in Richtung Loiblpass. Zur selben Zeit war ein 22-jähriger Klagenfurter mit seinem Motorrad in die Gegenrichtung unterwegs. Er fuhr als Letzter einer dreiköpfigen Motorradgruppe in Richtung Ferlach.

Kollision mit Lkw

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand dürfte der 22-Jährige einen Pkw überholt haben. Danach kollidierte sein Motorrad mit der Fahrzeugfront des entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß stürzte der Klagenfurter vom Motorrad und wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert.

©FF Ferlach Für den 22-jährigen Motorradfahrer kam nach dem schweren Unfall auf der Loiblpass Straße jede Hilfe zu spät.

22-Jähriger im Klinikum verstorben

Bereits kurz nach dem Unfall wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet. Auch ein First Responder und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Der 22-Jährige wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später.

B91 bis 23 Uhr gesperrt

Im Einsatz standen die Beamten der Polizeiinspektion Ferlach, die Freiwilligen Feuerwehren Unterbergen und Ferlach sowie das Rote Kreuz. Die Loiblpass Straße musste während des Einsatzes komplett gesperrt werden. „Die B91 war bis 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt“, so die Landespolizeidirektion Kärnten.