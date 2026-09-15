Tankstellen-Überfall: Maskierter zwingt Mitarbeiterin, Tresor zu öffnen

Eine 47-Jährige wollte am Abend eine Tankstelle in Klagenfurt schließen, als plötzlich ein maskierter Mann auftauchte. Mit einer Waffe drängte er sie zurück ins Gebäude und zwang sie schließlich, den Tresor zu öffnen.

Eigentlich wollte die 47-jährige Mitarbeiterin die Tankstelle gerade schließen. Doch am Montagabend, dem 14. September 2026, gegen 21.10 Uhr wurde sie von einem unbekannten Mann überrascht. Er trug eine schwarze Sturmhaube und hatte eine Waffe bei sich. Nähere Angaben dazu sind derzeit nicht bekannt. Der Mann drängte die Mitarbeiterin zurück in die Tankstelle.

Er wollte Geld

Dort machte der Maskierte deutlich, was er wollte. „Der Unbekannte gab gegenüber der Mitarbeiterin an, dass er das Geld haben wolle“, so die Landespolizeidirektion Kärnten. Doch die Kasse war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Bargeld befand sich laut Polizei keines mehr darin. Damit war der Überfall allerdings noch nicht vorbei.

Zum Tresor gedrängt

Der Mann drängte die 47-Jährige in den hinteren Bereich der Tankstelle. Dort zwang er sie dazu, den Tresor zu öffnen. Anschließend flüchtete der Täter in eine bislang unbekannte Richtung. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Fahndung erfolglos

Gegen 21.10 Uhr wurden schließlich Beamte der Polizeiinspektion Viktring wegen einer Alarmauslösung zur Tankstelle gerufen. Dort trafen sie auf die Mitarbeiterin, die von dem Überfall berichtete. Sofort wurde eine Fahndung nach dem unbekannten Mann eingeleitet. Diese verlief bislang ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen laufen.