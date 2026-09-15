Rekord-Premiere: Wörthersee Marathon bricht alle Erwartungen

Ein See. Eine Runde. Ein Marathon. Unter diesem Motto findet am 27. September zum ersten Mal der Wörthersee Marathon auf einer Strecke rund um den See statt.

Die Premiere des Events mit Start und Ziel im Strandbad Klagenfurt weckt enormes Interesse. Die Veranstaltung ist mit rund 8.500 Läuferinnen und Läufern aus 36 Nationen bereits seit Juli ausgebucht.

42,195 Kilometer lange Marathonstrecke

Auf die Teilnehmer*innen wartet ein europaweit wohl einzigartiges Lauf- und Landschaftserlebnis. Die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke als komplette Umrundung eines Sees bietet ein landschaftlich beeindruckendes Alleinstellungsmerkmal. Drei Bewerbe werden parallel durchgeführt: der Marathon rund um den gesamten Wörthersee, The Wild Beauty – 21K (Halbmarathon) auf der Süduferstraße von Klagenfurt nach Velden und der Powerade Team-Marathon für Crews von zwei bis zehn Personen.

Brandneues Highlight im Sportland Kärnten

Kärntens Landeshauptmann Sportreferent Daniel Fellner freut sich auf die Premiere und betont bei der Pressekonferenz im Schloss Maria Loretto den hohen sportlichen und touristischen Stellenwert der Veranstaltung: „Mit dem Wörthersee Marathon präsentieren wir heute ein brandneues sportliches Highlight, das Kärntens Ruf als aktives, dynamisches und international gefragtes Sportland eindrucksvoll unterstreicht. Was sich hier schon im Vorfeld abgespielt hat, ist eine absolute Sensation: Mehr als zwei Monate vor dem Event war die Premiere restlos ausgebucht! 8.500 Läuferinnen und Läufer aus 36 Nationen sind mit dabei. Sie setzen damit nicht nur ein sportliches Ausrufezeichen, sondern sorgen auch für einen unbezahlbaren Impuls für den Kärntner Tourismus in der Nachsaison. Kärnten bewegt und begeistert – weit über die Landesgrenzen hinaus! Ein riesiges Dankeschön gilt dem gesamten Organisationsteam, allen Helferinnen und Helfern sowie den Sponsoren, die dieses logistische Großereignis möglich machen. Allen 8.500 Starterinnen und Startern wünsche ich ein unvergessliches Lauferlebnis unter dem Motto: Run the Lake!“

In Österreich top

Mit 4.166 Anmeldungen für den Marathonbewerb (42,195 km) wird das Event auf Anhieb zum zweitgrößten Marathon Österreichs, bezogen auf die Teilnehmenden über 42,195 Kilometer. Nur beim Vienna City Marathon starten mehr Menschen auf dieser Distanz. Der Wörthersee Marathon ist zudem derzeit das einzige Laufevent Österreichs, bei dem tatsächlich der Marathon der größte Bewerb ist.

Gemeinsames Fest der Wörthersee-Region

Was vor etwas mehr als einem Jahr mit einer starken Idee begonnen hat, steht nun kurz vor der Umsetzung. Kathrin Widu und Mario Theissl, die Geschäftsführer der WS-Marathon GmbH, heben die Strahlkraft der Veranstaltung und den Geist der Zusammenarbeit in Kärnten hervor. „Es braucht für die Durchführung einer solchen Veranstaltung Professionalität und Goodwill von vielen Seiten. Dafür sagen wir jetzt schon DANKE an die sieben Wörtherseegemeinden, das Land Kärnten, Tourismus, Sponsoren, Helferinnen und Helfer und so viele Menschen und Institutionen, die von der Idee begeistert sind und daran mitwirken. Für mich geht mit der Durchführung des Marathons ein Traum in Erfüllung“, sagt Theissl, der als Ideengeber die Gründung des Events angestoßen hat. Kathrin Widu, zugleich Geschäftsführerin des Vienna City Marathon, bringt den Background von Österreichs größter Aktivsportveranstaltung in die Organisation ein. „Die einzigartige Marathonstrecke rund um den Wörthersee motiviert sehr viele Menschen zum Mitmachen. Die Laufcommunity wächst und freut sich auf neue Erfahrungen. Die Teilnehmenden werden jünger und immer mehr Frauen starten ihre persönliche Laufreise. Wir feiern den Wörthersee Marathon als gemeinsames Fest der Region. Ein Viertel der Läufer*innen kommen aus Kärnten. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Veranstaltung österreichweit und international zu positionieren“, so Widu.

Starker touristischer Akzent

Der Wörthersee Marathon setzt damit einen starken touristischen Akzent. Rund tausend Läufer*innen kommen von außerhalb Österreichs an den Wörthersee, wobei Deutschland, Ungarn und Italien die stärksten Herkunftsmärkte sind. 24 Prozent der Teilnehmenden werden aus Wien anreisen. Alle Bundesländer sind stark vertreten. Der Wörthersee Marathon ist ein wichtiger Impuls für den Tourismus und einer der Bausteine, um die Saison bis zu den Herbstferien zu verlängern. Der Zeitpunkt ist für Beherbergungsbetriebe hervorragend gewählt. Zudem kann sich der Wörthersee Ende September im Herbstlicht von seiner vielleicht schönsten Seite zeigen“, sagt Adi Kulterer, Vorsitzender des Tourismusverbands Klagenfurt und ein Förderer des Events der ersten Stunde.

Mit den Gemeinden und dem Land Kärnten

Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung betont: „Sportveranstaltungen wie der Wörthersee Marathon haben für den Tourismus in Kärnten hohe Relevanz. Die nationalen und internationalen Teilnehmer werden zu Botschaftern für das Urlaubsland Kärnten und tragen ihre positiven Erlebnisse weit über die Landesgrenzen hinaus. Die einzigartige Kulisse des Wörthersees und die hervorragende sportliche Infrastruktur machen Kärnten zu einer attraktiven Destination für Aktivurlaub. Aus Teilnehmer werden so häufig Gäste, die das Angebot an Sport und Natur sowie das südliche Lebensgefühl schätzen – und gerne wiederkommen.“ Bürgermeister*innen und Vertreter der Wörtherseegemeinden drückten bei der Pressekonferenz ihre Unterstützung für das neue Event aus und stellten die Highlights in ihren Gemeinden vor. Die Bewohner*innen werden einbezogen und in Postwurfsendungen über organisatorische Maßnahmen und temporäre Sperren vorab genau informiert.

Topläufer & Laufcommunity freuen sich auf Premiere

Auf der landschaftlich eindrucksvollen und profilierten Süduferstraße kommt das Lauferlebnis vor den absoluten Spitzenleistungen. Dennoch werden, wie bereits angekündigt, zwei der erfolgreichsten österreichischen Langstreckenläufer*innen bei der Premiere teilnehmen. Die EM-Teilnehmer Eva Wutti und Andreas Vojta starten im Bewerb „The Wild Beauty – 21K“ auf der Halbmarathondistanz. Mit dem Klagenfurter Thomas Messner vom Verein KLC tritt auch der Halbmarathon-Staatsmeister von 2025 in diesem Bewerb antreten. „Ich freue mich auf ein Heimrennen mit viel Support und auf die traumhafte Kulisse des Wörthersees. Die Strecke kenne ich gut, sie ist sehr cool und knackig. Ich merke bei Laufkollegen eine besondere Vorfreude auf die Premiere. Persönlich ist es für mich ein Wettkampfcomeback nach längeren Verletzungsproblemen. Ich will gesund und fit ins Ziel kommen und einen guten Test für meinen ersten Marathon Ende Oktober in Frankurt machen“, sagt Messner, der in der Diakonie in der sozialpädagogischen Familienbetreuung tätig ist und zusätzlich das Masterstudium Sozialpädagogik und Soziale Inklusion in Klagenfurt absolviert.