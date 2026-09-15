Demo, Event und Baustellen behindern Verkehr in Klagenfurt

Am Samstag, 19. September, findet im Stadtgebiet von Klagenfurt eine Fahrraddemo statt. Start ist um ca. 14 Uhr in der Mießtaler Straße. Die Route führt über die Adlergasse – Burggasse – Ursulinengasse – Theatergasse – St. Veiter Straße – St. Veiter Ring – Völkermarkter Ring – Viktringer Ring und Villacher Straße zum Lendhafen. Ende ca. 17 Uhr. Mit Behinderungen, Verspätungen und Ausfällen aller Innenstadt-Linien ist zu rechnen.

Prozession am Sonntag

Am Sonntag, 20. September, geht zwischen 12 Uhr und 15 Uhr eine Prozession über die Bühne. Route: Vom Gasthaus Krall über die Ehrentaler Straße – Dammgasse – Morogasse – St. Veiter Straße zum Billa Parkplatz und anschließend retour über St. Veiter Straße zur Ehrentaler Straße und zum Gasthaus Krall. Da eine Umleitung nicht im Voraus planbar ist, wird über diese vor Ort entschieden. Andernfalls warten die Linienbusse A und 4 die Dauer der Straßensperre ab.

Einbahn vorerst aufgehoben

Update zur Baustelle in der Sterneckstraße: Am Montag, 14. September, wurde die Einbahn vorerst aufgehoben. In Kürze werden die Grabungsarbeiten weitergeführt und die Einbahn wieder hergestellt. Die Linie 20 fährt deshalb weiterhin in Richtung Heiligengeistplatz mit einer Umleitung über Ferdinand-Jergitsch-Straße, Radetzkystraße und Ursulinengasse auf Heiligengeistplatz 9. Die Haltestelle Sterneckstraße stadtauswärts wird nicht bedient. Ersatzhaltestelle: Lerchenfeldstraße.