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Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Baustelle.
Am Wochenende kommt es in Klagenfurt zu Verzögerungen im Öffi-Verkehr.
Klagenfurt
15/09/2026
Am Wochenende

Demo, Event und Baustellen behindern Verkehr in Klagenfurt

Dieses Wochenende gibt es einige Behinderungen im Klagenfurter Öffi-Verkehr.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)
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Am Samstag, 19. September, findet im Stadtgebiet von Klagenfurt eine Fahrraddemo statt. Start ist um ca. 14 Uhr in der Mießtaler Straße. Die Route führt über die Adlergasse – Burggasse – Ursulinengasse – Theatergasse – St. Veiter Straße – St. Veiter Ring – Völkermarkter Ring – Viktringer Ring und Villacher Straße zum Lendhafen. Ende ca. 17 Uhr. Mit Behinderungen, Verspätungen und Ausfällen aller Innenstadt-Linien ist zu rechnen.

Prozession am Sonntag

Am Sonntag, 20. September, geht zwischen 12 Uhr und 15 Uhr eine Prozession über die Bühne. Route: Vom Gasthaus Krall über die Ehrentaler Straße – Dammgasse – Morogasse – St. Veiter Straße zum Billa Parkplatz und anschließend retour über St. Veiter Straße zur Ehrentaler Straße und zum Gasthaus Krall. Da eine Umleitung nicht im Voraus planbar ist, wird über diese vor Ort entschieden. Andernfalls warten die Linienbusse A und 4 die Dauer der Straßensperre ab.

Einbahn vorerst aufgehoben

Update zur Baustelle in der Sterneckstraße: Am Montag, 14. September, wurde die Einbahn vorerst aufgehoben. In Kürze werden die Grabungsarbeiten weitergeführt und die Einbahn wieder hergestellt. Die Linie 20 fährt deshalb weiterhin in Richtung Heiligengeistplatz mit einer Umleitung über Ferdinand-Jergitsch-Straße, Radetzkystraße und Ursulinengasse auf Heiligengeistplatz 9. Die Haltestelle Sterneckstraße stadtauswärts wird nicht bedient. Ersatzhaltestelle: Lerchenfeldstraße.

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