Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview
BIld auf 5min.at zeigt die Buchhandlung Heyn in Klagenfurt
In der Buchhandlung Heyn findet die Lesung bald statt.
Klagenfurt
15/09/2026
Lesung

Florian Scheuba: „Die Welt geht unter, aber mich nichts an“

In seinem Buch „Die Welt geht unter, aber mich nichts an“ nutzt der österreichische Kabarettist und Autor Florian Scheuba Satire als geistige Notwehr gegen den gefühlten Weltuntergang.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Kommt der Weltuntergang? Darüber und mehr spricht der Autor und Kabarettist Florian Scheuba am 23. September in Klagenfurt bei seiner Buchvorstellung.

Das Buch

Das Buch widmet sich den großen und kleinen Zumutungen der modernen Realität – von der Klimakrise und schwindender Artenvielfalt über Bedrohungen für Demokratie und Menschenrechte bis hin zum Verlust von Wahrheit und Hoffnung. Die Zielscheiben: Scheuba nimmt politische und gesellschaftliche Akteure aufs Korn (wie Trump, Putin, Musk oder Herbert Kickl) sowie die weit verbreitete Haltung des Wegschauens, des Zynismus und des Egoismus („mich geht das alles nichts an“).

Infos:

Lesung mit Florian Scheuba
Der Autor Florian Scheuba präsentiert sein neues Buch „Die Welt geht unter, aber mich nichts an„.
Mittwoch23September 2026
Buchhandlung HEYN, Kramergasse 2-4, 9020 Klagenfurt 
Karten über www.oeticket.at
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at