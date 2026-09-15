Florian Scheuba: „Die Welt geht unter, aber mich nichts an“

In seinem Buch „Die Welt geht unter, aber mich nichts an“ nutzt der österreichische Kabarettist und Autor Florian Scheuba Satire als geistige Notwehr gegen den gefühlten Weltuntergang.

In der Buchhandlung Heyn findet die Lesung bald statt.

In der Buchhandlung Heyn findet die Lesung bald statt.

Kommt der Weltuntergang? Darüber und mehr spricht der Autor und Kabarettist Florian Scheuba am 23. September in Klagenfurt bei seiner Buchvorstellung.

Das Buch

Das Buch widmet sich den großen und kleinen Zumutungen der modernen Realität – von der Klimakrise und schwindender Artenvielfalt über Bedrohungen für Demokratie und Menschenrechte bis hin zum Verlust von Wahrheit und Hoffnung. Die Zielscheiben: Scheuba nimmt politische und gesellschaftliche Akteure aufs Korn (wie Trump, Putin, Musk oder Herbert Kickl) sowie die weit verbreitete Haltung des Wegschauens, des Zynismus und des Egoismus („mich geht das alles nichts an“).