Süße Spende an den Sozialmarkt Klagenfurt

Ein Glas Honig gehört für viele selbstverständlich auf den Frühstückstisch. Wer allerdings jeden Euro zweimal umdrehen muss, verzichtet schnell auf solche Lebensmittel. Klagenfurter Imker geben deshalb auch heuer wieder einen Teil ihrer Honigernte an den Sozialmarkt weiter. Hinter der Aktion steht der Bienenzuchtverein Klagenfurt. Bereits seit mehreren Jahren spendet der Verein einen Teil seiner jährlichen Ernte an den Sozialmarkt Kärnten (SOMA). Damit soll der regionale Honig auch Menschen zugutekommen, die mit einem geringen Einkommen auskommen müssen.

Honig landet im Sozialmarkt

Die heurige Spende wurde nun im Sozialmarkt in der Kanaltaler Straße übergeben. SOMA-Geschäftsführerin Theres Leber und Bürgermeister Christian Scheider nahmen sie entgegen. „Honig ist ein wertvolles Lebensmittel, welches mit viel Arbeit und Leidenschaft von unseren Imkern gewonnen wird. Dass ein Teil davon jenen zu Gute kommt, die es sich sonst nicht leisten könnten, ist eine große Geste und zeigt von sozialer Verantwortung. Vielen Dank dafür“, sagt Scheider. Für den Bienenzuchtverein ist die Aktion mittlerweile zur jährlichen Tradition geworden. Auch die Klagenfurter Sozialmärkte werden damit bereits seit Jahren regelmäßig unterstützt.