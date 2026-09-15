„Mit einem Kind verändert sich vieles …“: Kärntner Tierärztin zieht Konsequenzen

„Mit einem Kind verändert sich vieles – auch der eigene Alltag“, erklärt Tierärztin Maria Führer kürzlich in den sozialen Medien. Gewohnte Abläufe und die persönliche Zeitplanung würden plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. „Aus spontanen Plänen werden feste Rhythmen, aus freien Zeitfenstern werden Betreuungs- und Familienzeiten“, so die Veterinärmedizinerin, die ihre Praxis in der Kreuzergegend in Klagenfurt-Land hat. Für Führer ist diese Veränderung zwar „wunderschön“, gleichzeitig aber auch herausfordernd. Deshalb passt sie nun den Ordinationsalltag an die neue familiäre Situation an.

Ab Oktober gelten neue Zeiten

Darum konzentriert sich der Ordinationsbetrieb künftig stärker auf die Vormittage. Ab Oktober ist die Praxis montags von 8 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag können Tierbesitzer jeweils von 8 bis 12 Uhr kommen. Am Freitag ist die Tierärztin durchgehend von 8 bis 15 Uhr erreichbar. Mit den Änderungen möchte Führer es schaffen, ihren Beruf und die Betreuung ihres Kindes besser miteinander zu vereinbaren. „Das Leben richtet sich plötzlich nach ganz anderen ‚Öffnungszeiten‘“, fasst die Tierärztin ihren neuen Alltag zusammen.