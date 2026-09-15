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Symbolfoto von 5min.at: Polizeihubschrauber bei Tag im Einsatz.
Heute um die Mittagszeit kreiste ein Polizeihubschrauber über Klagenfurt.
Klagenfurt
15/09/2026
Streit eskaliert?

Darum kreiste heute über Klagenfurt der Polizeihubschrauber

Über dem Klagenfurter Stadtteil St. Ruprecht kreiste heute um die Mittagszeit ein Polizeihubschrauber. Wir haben nachgefragt, was da los ist.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Leser haben sich am Dienstag (15. September) bei 5 Minuten gemeldet, da sie einen Polizeihubschrauber beobachtet haben, der über Klagenfurt kreiste. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Streit der Auslöser für den Einsatz. „Scheinbar gab es einen Streit im Bekanntenkreis“, schildert ein Pressesprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage von 5 Minuten. Um die Mittagszeit herum seien deswegen Beamte und auch der Polizeihubschrauber nach St. Ruprecht ausgerückt. Aktuell gibt es noch keine näheren Informationen zu dem Vorfall. Der Pressesprecher erklärt: „Die Kollegen ermitteln noch, wir arbeiten gerade an der Abklärung des Sachverhalts.“

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