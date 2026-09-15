Darum kreiste heute über Klagenfurt der Polizeihubschrauber

Leser haben sich am Dienstag (15. September) bei 5 Minuten gemeldet, da sie einen Polizeihubschrauber beobachtet haben, der über Klagenfurt kreiste. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Streit der Auslöser für den Einsatz. „Scheinbar gab es einen Streit im Bekanntenkreis“, schildert ein Pressesprecher der Landespolizeidirektion auf Anfrage von 5 Minuten. Um die Mittagszeit herum seien deswegen Beamte und auch der Polizeihubschrauber nach St. Ruprecht ausgerückt. Aktuell gibt es noch keine näheren Informationen zu dem Vorfall. Der Pressesprecher erklärt: „Die Kollegen ermitteln noch, wir arbeiten gerade an der Abklärung des Sachverhalts.“