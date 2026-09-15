Kirchtags-Gaudi beim Sandwirth in Klagenfurt

Livemusik, regionale Schmankerl und gelebtes Brauchtum: Am 18. und 19. September 2026 lädt der Sandwirth zum beliebten Kirchtag mitten in Klagenfurt. Neben Kulinarik wartet eine Charity-Aktion für den guten Zweck.

Der September bringt Kirchtagsstimmung mitten in die Klagenfurter Innenstadt: Am Freitag, 18., und Samstag, 19. September 2026, verwandelt sich das Hotel Sandwirth wieder in eine Festzone bei freiem Eintritt. Der Startschuss fällt am Freitag um 13 Uhr, ehe um 14 Uhr mit der Brauerei Hirt der traditionelle Bieranstich über die Bühne geht. Am Samstag startet der Kirchtag bereits um 10 Uhr mit einem ausgiebigen Frühschoppen. Für den passenden Sound sorgt die Gruppe WörtherseeKlang, während die Brauchtumsgruppe Techelsberg mit Attraktionen wie Bierkrugschupfen und Goaßlschnolzen traditionelle Akzente setzt. Zudem können sich die Gäste beim Holzstammnageln versuchen oder über gratis Zuckerwatte freuen.

Kirchtagssuppe aus dem Slow-Food-Garer

Auch kulinarisch wird Großes geboten: Im Mittelpunkt steht die traditionelle Kärntner Kirchtagssuppe aus dem Slow-Food-Garer. Dazu serviert das Küchenteam Klassiker wie Backhendl, Bratwürstel sowie Spezialitäten vom eigenen Duroc-Weideschwein. Auch für Pflanzenfans ist gesorgt – es gibt eine vegane Variante des Kärntner Ritscherts.

„Nageln & Spenden“ zugunsten von „Kärntner in Not“

Ein fixes Highlight am Drahrer-Tisch ist die Charity-Aktion „Nageln & Spenden“, deren Erlös direkt an die Aktion „Kärntner in Not“ geht. Neu im Programm ist das Gewinnspiel „Nageln & Gewinnen“: Jeder Teilnehmer am Drahrer-Tisch landet automatisch im Lostopf. Hinweis: Bei Schlechtwetter muss die Veranstaltung leider abgesagt werden.