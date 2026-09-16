Inklusion & Herzschlag: Sei dabei beim 3. FreundschaftsRun in Klagenfurt

Gemeinsam bewegen, Grenzen überwinden und Gutes tun: Am Samstag, den 19. September 2026, verwandelt sich die Leopold-Wagner-Arena in Klagenfurt wieder in den Schauplatz für ein ganz besonderes Herzensprojekt.

Der gesamte Reinerlös geht an den Verein Freundschaftsbänder, der sich täglich dafür einsetzt, Menschen mit Behinderung für Sport und Bewegung zu begeistern.

Der gesamte Reinerlös geht an den Verein Freundschaftsbänder, der sich täglich dafür einsetzt, Menschen mit Behinderung für Sport und Bewegung zu begeistern.

Beim 3. FreundschaftsRun zählt nicht die Höchstleistung, sondern das Miteinander. Egal ob im Rollstuhl, gemütlich spazierend, beim zügigen Walken oder im flotten Laufschritt, hier ist jede und jeder willkommen!

Anmeldeschluss ist heute

Das Prinzip ist denkbar einfach und macht riesigen Spaß: Eine Stadionrunde misst 400 Meter. Innerhalb von zwei Stunden (10 bis 12 Uhr) dreht ihr einfach so viele Runden, wie ihr möchtet und könnt. Aber Achtung: Anmeldeschluss für den Lauf ist heute, 16. September, um 23 Uhr!

Alle wichtigen Infos auf einen Blick Termin: Samstag, 19. September 2026

Ort: Leopold-Wagner-Arena, Klagenfurt

Startnummernausgabe: 8.30 bis 9.45 Uhr

Gemeinsamer Startschuss: 10 Uhr Startgeld für den guten Zweck Teilnehmende mit Behinderung: Starten komplett kostenlos – als Zeichen für echte Inklusion und Chancengleichheit.

Teilnehmende ohne Behinderung: Sind ab einer Spende von 10 Euro dabei.

Reinerlös ist für den guten Zweck

Der gesamte Reinerlös geht an den Verein Freundschaftsbänder, der sich täglich dafür einsetzt, Menschen mit Behinderung für Sport und Bewegung zu begeistern. Jeder Euro zählt – deshalb stehen vor Ort auch Spendenboxen bereit! Das erwartet euch vor Ort Für beste Motivation an der Strecke sorgen DJ Elic White und WAC-Stadionsprecher Martin Haider, die das Stadion ordentlich einheizen werden. Die ersten 300 Angemeldeten dürfen sich außerdem über ein prall gefülltes Startersackerl sowie eine eigens gestaltete, einzigartige Medaille freuen. Wichtig: Der Anmeldeschluss rückt rasend schnell näher! Die Online-Anmeldung schließt heute um Punkt 23 Uhr.