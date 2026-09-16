Ehrentag für Fußball-Urgestein: „Eine echte Austria-Legende“

Großer Tag für Johannes „Haube“ Haubitz: Das Klagenfurter Fußball-Urgestein feierte am Dienstag seinen 70. Geburtstag. Der frühere Austria-Profi und spätere Trainer blickt auf eine bewegte Karriere zurück.

Ein echtes Urgestein feiert einen Meilenstein: Johannes „Haube“ Haubitz ist 70 Jahre alt geworden. Der gebürtige Klagenfurter zählte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den verlässlichen Stützen in der Defensive von Austria Klagenfurt. Gemeinsam mit Mannschaftskollegen wie Walter Schoppitsch, Helmut König und Walter Koch prägte der Abwehrspieler eine erfolgreiche Ära in Waidmannsdorf. Von 1975 bis 1985 trug er das Trikot der Violetten, ehe ihn sein Weg über den Friesacher AC schließlich zum SV Viktoria Viktring führte. Dort beendete er im Jahr 1994 seine aktive Laufbahn auf dem Rasen.

„Eine echte Austria-Legende“

Die Feierlichkeiten zu seinem Ehrentag fanden bereits am Montag statt: Im Kreise des Austria-Legenden-Klubs, zahlreicher Weggefährten sowie Freunden wurde der Jubilar gebührend hochgelebt. Zu den prominenten Gratulantinnen zählte auch Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ): „Hannes Haubitz ist eine echte Austria Legende. Sein Einsatz, seine Loyalität und seine Leidenschaft für den Verein prägen bis heute. Ich gratuliere ihm herzlich zum 70. Geburtstag und freue mich, dass er diesen besonderen Moment im Kreis des Legenden Klubs feiern konnte.“

Coachte die Violetten

Als Trainer mit UEFA-Pro-Lizenz betreute er außerdem den ASK, wo er 2000/01 den Meistertitel in der Kärntner Liga feierte. Weiters coachte er unter anderem den FC Kärnten und die Austria Klagenfurt. Hauptberuflich war Haubitz lange bei der Wohnbaugenossenschaft „Heimat“ beschäftigt, ehe er den Dienst wegen seines Traineramtes beim damaligen FC Kärnten quittierte.