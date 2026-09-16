So wird die Klagenfurter Herbstmesse heuer

Heute, Mittwochvormittag, fand die Eröffnung der Klagenfurter Herbstmesse 2026 statt. Vom 16. bis zum 20. September werden die Kärntner Messen zum Rundumprogramm für die ganze Familie.

Rund 50.000 Besucherinnen und Besucher werden dieser Tage bei der Herbstmesse erwartet. Der Zustrom ist seit Jahrzehnten enorm und ein Indiz für das enorme Potenzial und die Reichweite in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und Tradition. Klagenfurt steht vom 16. bis zum 20. September im großen Scheinwerferlicht, denn seit 93 Jahren ist die Erfolgsmesse bezeichnend für die Landeshauptstadt. Die Herbstmesse ist seit über neun Jahrzehnten ein traditioneller Treffpunkt für die gesamte Region und auch darüber hinaus.

Die Herbstmesse

„Die Herbstmesse ist jedes Jahr ein Garant für Unterhaltung, Innovation und guten Austausch. Hier trifft Tradition auf Moderne. Durch den Alpen-Adria-Schwerpunkt wird sie zum internationalen Treffpunkt. Das erkennt man auch an der Vielfalt unter den Ausstellern und ihren Produkten. Mein Dank richtet sich an alle, die das möglich gemacht haben. Ich wünsche interessante und erfolgreiche Messetage!“, so Bürgermeister Christian Scheider. Auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern präsentieren 500 Ausstellerinnen und Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen. In der Messehalle 4 erwarten die Gäste der Herbstmesse einige Geschmacksexplosionen aus dem Alpen-Adria-Raum. Wer sich mehr für nachhaltiges Bauen, Sanieren und modernes Wohnen interessiert, findet in der Halle 1 professionelle Gesprächspartnerinnen und -partner.

Die diesjährige Herbstmesse legt den Fokus auf folgende Themenbereiche: Bau- und Energiemesse der Zukunft

„Fall in Love“ – Lifestyle, Fashion und Entertainment

Genussmesse Alpen-Adria

Wohnen, Design & Rund ums Haus

Messemarkt

Shuttlebus

Wer den Shuttlebus nutzen möchte, kann dies für nur zwei Euro pro Person während der Messe-Öffnungszeiten tun. Alle 15 Minuten fährt er vom Autobahnparkplatz vor den Haupteingang in der St. Ruprechter Straße sowie zum Eingang in der Rosentaler Straße und wieder zurück. Der Autobahnparkplatz ist kostenlos. Nähere Infos zur Herbstmesse und das aktuelle Programm findest du auf: Herbstmesse vom 16. bis 20. September 2026 in Kärnten.