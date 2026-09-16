Was würdest du an Klagenfurt ändern? Ideen junger Menschen gefragt

Mehr Treffpunkte, neue Freizeitangebote oder ganz andere Ideen? Wer findet, dass sich für Jugendliche in Klagenfurt etwas ändern sollte, kann der Stadt auf der Herbstmesse derzeit direkt sagen, was fehlt.

Wo kann man sich in Klagenfurt gut mit Freunden treffen? Was fehlt Jugendlichen in der Stadt? Und welche Plätze oder Angebote sollten sich verändern? Wenn du darauf Antworten hast, kannst du sie derzeit direkt auf der Klagenfurter Herbstmesse loswerden. In Halle 3 sammelt die Stadt Ideen und Wünsche junger Menschen.

„City.Voice.Youth“ auf der Herbstmesse

Dahinter steckt das Projekt „City.Voice.Youth“, das die Stadt Klagenfurt gemeinsam mit Koja – offene Jugendarbeit Kärnten – im Sommer gestartet hat. Auf der Herbstmesse will man nun möglichst viele Jugendliche erreichen. Das dürfte durchaus Gelegenheit bieten: Die Messe läuft seit heute (16. September) und soll bis Sonntag (20. September) rund 50.000 Besucher anlocken. Insgesamt präsentieren sich auf dem 50.000 Quadratmeter großen Gelände rund 500 Aussteller. Gerade der Gaudepark sowie die Freizeit- und Sportangebote ziehen auch viele junge Besucher an.

Was würden Jugendliche in Klagenfurt ändern?

In Halle 3 können Jugendliche deshalb während ihres Messebesuchs ihre eigenen Anliegen und Ideen für Klagenfurt einbringen. Gefragt wird beispielsweise danach, wo sich junge Menschen gerne treffen, welche Angebote verbessert werden könnten und welche neuen Räume oder Plätze sie sich wünschen. „Außerhalb der Schule und Jugendeinrichtungen ist die Herbstmesse eine ideale Möglichkeit mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen“, erklärt Jugendreferent Vizebürgermeister Ronald Rabitsch (SPÖ).

Nicht nur ein kleiner Jugendrat soll entscheiden

„City.Voice.Youth“ ist allerdings nicht auf die fünf Messetage beschränkt. Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollen Jugendliche stärker in die Entwicklung Klagenfurts eingebunden werden. Anders als beim bisherigen Jugendrat setzt die Stadt dabei nicht auf ein ausgewähltes Gremium. Stattdessen sollen möglichst viele interessierte Jugendliche erreicht werden. Dafür geht das Projekt unter anderem direkt in Schulen und Jugendzentren. Im Herbst starten dort wieder eigene Workshops. Schulen können sich weiterhin per Mail dafür anmelden.