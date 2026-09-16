Kann man Liebe mit Fäusten verteidigen? Bestsellerautor spricht mit Kärntner Kindern

„Frieden ist unsere Superkraft“: Unter diesem Titel bringt Bestsellerautor Omar Khir Alanam schwierige Themen wie Krieg, Hass und Mobbing kindgerecht auf den Punkt. Am Freitag liest er in Klagenfurt.

Kann man Liebe mit Fäusten verteidigen? Was bedeutet es eigentlich, stark zu sein? Und wie geht man mit Konflikten in der Schule oder im Internet um? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Bestsellerautor Omar Khir Alanam am Freitag in Klagenfurt. Sein Auftritt ist Teil des Lesefestivals BUCH9020, das von Donnerstag bis Samstag auch ein eigenes Programm für Kinder und Jugendliche bietet.

Buntes Kinderprogramm bei der BUCH9020

Von 17. bis 19. September wird die Stadtgalerie Klagenfurt nämlich zur Kinderbühne des Festivals. Auf dem Programm stehen Lesungen und Geschichten ebenso wie Bewegung, Mehrsprachigkeit und Mitmachangebote. Ein Schwerpunkt wartet am Freitag, 18. September, um 17 Uhr. Dann stellt Omar Khir Alanam sein neues Buch „Frieden ist unsere Superkraft“ vor. Darin setzt er sich altersgerecht mit herausfordernden Themen auseinander. Es geht um Krieg und Hass, aber auch um Mobbing, Ausgrenzung und die Frage, wie Konflikte ohne Gewalt gelöst werden können. Im Mittelpunkt steht dabei ein respektvoller Umgang miteinander.

Bei einigen Veranstaltungen sind noch Plätze frei

Auch abseits dieser Lesung läuft auf der Kinderbühne von Donnerstag bis Samstag ein eigenes Programm. Einige Veranstaltungen sind laut den Organisatoren bereits sehr gut gebucht oder ausgebucht. Wer kurzfristig dabei sein möchte, hat dennoch Chancen: Bei einzelnen Programmpunkten sind noch freie Plätze verfügbar.