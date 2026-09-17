Bunte Fahrraddemo rollt durch Klagenfurter Innenstadt

Am kommenden Samstag geht wieder die Kidical Mass in Klagenfurt an den Start. Um 15 Uhr rollt der Rad-Corso mit Polizeibegleitung durch die Innenstadt und setzt sich für sichere Radwege ein.

Am 19. September 2026 erobert die Familien-Radparade „Kidical Mass“ wieder die Landeshauptstadt. Ab 14.30 Uhr treffen sich Groß und Klein im Park der freiwilligen Schützen bei der Hasnerschule . Um 15 Uhr starten die Demonstranten dann in kinderfreundlichem Tempo ihren rund fünf Kilometer langen Weg durch die Innenstadt. Pünktlich zum Schulbeginn macht die Aktion damit auf das fehlen sicherer Radwege aufmerksam. Yasmin Stoderegger von der Radlobby Kärnten erläutert: „Viele Kinder würden liebend gerne mit dem Rad in die Schule fahren. Oft fehlen aber sichere Radwege oder Abstellanlagen direkt vor der Schule, und die Eltern greifen aus Sorge lieber zum Auto. Genau das wollen wir mit dem neuen Treffpunkt vor der Hasnerschule zeigen.“

©Sabine Biedermann Photography Die Teilnehmenden setzen sich für mehr sichere Radwege ein.

Temporäre Straßensperren

Die Route zieht sich über den Ring bis zum Lendhafen. Dort erwartet die Teilnehmenden ab 15.30 Uhr ein Ausklang mit Livemusik, Kinder-Radparcours, Eis und Informationen rund ums Radfahren. Wie bei jeder Kidical Mass gilt: Während der Veranstaltung verwandeln sich die Straßen zeitweise in eine geschützte Zone für Radfahrende jeden Alters, darunter Familien und Kinder. Polizisten sorgen für die notwendige Sicherheit auf der Route, indem sie den Straßenverkehr kurzfristig anhalten. Deshalb ist in der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr auch mit kurzen Verzögerungen im innerstädtischen Busverkehr zu rechnen.