Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at das Fundamt Klagenfurt in der Pernhartgasse.
Das Bargeld liegt nun im Fundamt in der Pernhartgasse.
Klagenfurt
17/09/2026
Jetzt im Fundamt

Hoher Geldbetrag in Klagenfurt gefunden: Besitzer gesucht

Ein ehrlicher Finder hat im südlichen Teil der Klagenfurter Innenstadt eine vierstellige Geldsumme entdeckt und im Fundamt abgegeben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Ein bemerkenswerter Fund beschäftigt das Klagenfurter Fundamt: In der südlichen Innenstadt wurde eine hohe Bargeldsumme entdeckt. Laut einer Pressemitteilung der Stadt handelt es sich um „einen vierstelligen Betrag in markanter Stückelung„. Ein ehrlicher Finder brachte die Banknoten vorbei. Sie warten nun im Büro in der Pernhartgasse 10 auf ihren rechtmäßigen Besitzer.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at