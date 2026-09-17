Hoher Geldbetrag in Klagenfurt gefunden: Besitzer gesucht

Ein bemerkenswerter Fund beschäftigt das Klagenfurter Fundamt: In der südlichen Innenstadt wurde eine hohe Bargeldsumme entdeckt. Laut einer Pressemitteilung der Stadt handelt es sich um „einen vierstelligen Betrag in markanter Stückelung„. Ein ehrlicher Finder brachte die Banknoten vorbei. Sie warten nun im Büro in der Pernhartgasse 10 auf ihren rechtmäßigen Besitzer.