Genussmeile in Klagenfurt trotz Wetter-Prognose wetterfest

Die Alpen-Adria Genussmeile trotzt dem Wetter: Von 17. bis 19. September verwandeln 46 Aussteller die Klagenfurter Innenstadt in eine kulinarische Oase. Zwei Großzelte sorgen am Neuen Platz für Wettersicherheit.

46 Aussteller bringen von Donnerstag bis Samstag Spezialitäten aus sechs Regionen nach Klagenfurt.

46 Aussteller bringen von Donnerstag bis Samstag Spezialitäten aus sechs Regionen nach Klagenfurt.

Trotz wechselhafter Wetterprognosen findet die 9. Alpen-Adria Genussmeile wie geplant vom 17. bis 19. September 2026 am Neuen Platz und am Alten Platz in Klagenfurt am Wörthersee statt. Um Besuchern trockenes Verkosten und Verweilen zu ermöglichen, hat die Tourismusregion Klagenfurt zwei große Zelte am Neuen Platz aufgestellt. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

46 Produzenten aus sechs Alpen-Adria-Regionen

Insgesamt 46 Aussteller aus Kärnten, der Steiermark, Slowenien, Istrien, dem Friaul und dem Veneto reisen nach Klagenfurt an. Sie bieten Spezialitäten wie Trüffel, Käse, Weine, Öle, Kräuter, Wurstwaren und Süßspeisen feil. Neben Kulinarik wartet Live-Musik auf der Hauptbühne vor dem Rathaus sowie das tägliche Alpen-Adria Food Lab „Verdichtete Landschaften“ (jeweils um 13, 14.30 und 16.30 Uhr). Die feierliche musikalische Eröffnung findet am Donnerstag um 17 Uhr am Neuen Platz statt. Die Genussmeile bildet das Finale der 9. Tage der Alpen-Adria-Küche, die noch bis 20. September laufen.