Spatenstich in Klagenfurt: Bau von 22 Eigentumswohnungen hat begonnen

In der Klagenfurter Jantschgasse fiel am Donnerstag der Startschuss für die Kreuzbergl Residenzen. Das neue Bauprojekt umfasst 22 Eigentumswohnungen verteilt auf vier Häuser. Bis 2028 soll das Vorhaben fertig sein.

„Mit den Kreuzbergl Residenzen schaffen wir ein Zuhause für Menschen, die das Besondere suchen – nicht nur bei der Architektur, sondern vor allem bei der Lebensqualität“, freut sich Axel Madile, Bauträger der Kreuzbergl Residenzen. Das Bauprojekt setzt auf vier eigenständige Gebäude mit insgesamt 22 Wohneinheiten. Die Raumangebote reichen von kompakten Zwei-Zimmer-Wohnungen ab etwa 42 Quadratmetern bis hin zu großzügigen Vier-Zimmer-Modellen mit bis zu 120 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Alle Einheiten bieten private Freiflächen: Während im Erdgeschoss ein eigener Garten samt Terrasse dazugehört, verfügen die Einheiten im ersten Obergeschoss über große Balkone. Die Penthouse-Wohnungen stechen mit bis zu 87 Quadratmeter großen Terrassen hervor.

Neues Wohnprojekt für Kärnten

„Wir wollten bewusst keine große, anonyme Wohnanlage schaffen. Vier Häuser geben dem Projekt eine persönliche, fast private Dimension. Gleichzeitig bietet die unterschiedliche Auswahl an Wohnungen Raum für ganz unterschiedliche Lebenssituationen – vom Paar bis zur Familie und vom ersten Eigentum bis zum großzügigen Penthouse“, so Madile weiter. Die Ausstattung der Wohneinheiten ist vollkommen auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Die Beheizung erfolgt über eine Wärmepumpe mit Tiefengeothermie, verteilt mittels Fußbodenheizung, während eine Deckenkühlung für ein angenehmes Raumklima sorgt. Dreifach-Wärmeschutzverglasung, elektrische Raffstores und eine Photovoltaik-Anlage für den Gemeinschaftsstrom komplettieren die Haustechnik. Aufzüge und eigene Kellerabteile runden das Gesamtkonzept ab.