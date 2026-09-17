United World Games Champions: Klagenfurt ehrt Nachwuchsfußballer

Großer Erfolg für den SV Viktoria Viktring: Die U9-Kicker holten bei den United World Games den Titel. Für diese Spitzenleistung zeichnete Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider die Nachwuchsmannschaft nun aus.

Große Ehre für den Nachwuchs des SV Viktoria Viktring: Die neun jungen Kicker der U9-Mannschaft sicherten sich Ende Juni bei den United World Games den Turniersieg in ihrer Altersklasse und dürfen sich ab sofort „United World Games Champion 2026“ nennen. Für diesen sportlichen Erfolg gab es am Mittwoch eine besondere Überraschung im Rathaus.

Nachwuchs-Fußballmannschaft geehrt

Bürgermeister Christian Scheider (FSP) lud die Nachwuchsfußballer gemeinsam mit ihrem Trainer Markus Nowak ein und zeichnete die sportbegeisterten Gewinner persönlich mit Urkunden aus. „Ich freue mich ganz besonders, diese jungen Sportler für ihre herausragende Leistung mit einer Urkunde auszeichnen zu dürfen. Ihr seid ein großartiges Aushängeschild für unseren Sport und unsere Stadt“, lobte der Stadtchef.