„Himmel auf Erden“: Hollywoodstar nimmt Auszeit am Wörthersee

Im Vivamayr Maria Wörth gönnte sich wieder einmal eine Berühmtheit eine Auszeit – und schwärmt danach von einem „kleinen Himmel auf Erden“.

Dass Kärnten lei ans ist, wissen nicht nur die Einheimischen, sondern mittlerweile auch schon viele große und kleine Stars. Kürzlich hat sich wieder einmal ein echter Hollywoodstar eine längere Auszeit gegönnt. Melanie Griffith verbrachte nach eigenen Angaben mehrere Wochen am Wörthersee. Die US-Schauspielerin, die vor allem mit Filmen wie „Die Waffen der Frauen“ oder „Der Tod kommt zweimal“ weltberühmt wurde, zog es ins Vivamayr Maria Wörth.

Yoga und Entspannung

Auf Instagram gewährte die 69-Jährige ihren Followern nun Einblicke in ihren Aufenthalt in Kärnten. Zu sehen ist Griffith unter anderem ganz cool auf einem Boot am Wörthersee – bei strahlendem Sonnenschein und Kärntner Postkartenkulisse. Auch beim Yoga und entspannt im Bikini im Liegestuhl ließ sich die Schauspielerin ablichten.

„Ein kleiner Himmel auf Erden“

Dabei scheint Kärnten bei Griffith einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. „Ich habe gerade einige wunderbare Wochen im VIVAMAYR in Österreich verbracht“, schreibt sie. Das Gesundheitsresort selbst beschreibt sie als einen unglaublichen Ort, der sich Wohlbefinden, Heilung und Erneuerung widme. Die Zeit habe ihr die Möglichkeit gegeben, neue Kraft zu tanken, sich zu erholen und zu entspannen. Griffith bedankt sich in ihrem Posting außerdem bei den Ärzten, Therapeuten und Gesundheitsfachkräften, die ihren Aufenthalt so besonders gemacht hätten. Ihr Fazit fällt entsprechend überschwänglich aus: „A little heaven on earth.“ – „Ein kleiner Himmel auf Erden“, resümiert die 69-Jährige.

Hollywoodstar mit Golden Globe

Melanie Griffith blickt auf eine jahrzehntelange Hollywoodkarriere zurück. Bereits als Kind stand sie vor der Kamera, in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren gehörte sie zu den großen Namen Hollywoods. Für ihre Hauptrolle in „Die Waffen der Frauen“ erhielt sie einen Golden Globe und wurde 1989 sogar für einen Oscar nominiert. Auch ihre Familie ist prominent: Griffith ist die Tochter von „Die Vögel“-Star Tippi Hedren und die Mutter von Schauspielerin Dakota Johnson. Österreich ist für Griffith übrigens kein völliges Neuland: 2018 holte Richard Lugner sie als Stargast zum Wiener Opernball.

Nicht der erste prominente Gast in Maria Wörth

Mit ihrer Kärnten-Auszeit befindet sich Griffith in prominenter Gesellschaft. Das Vivamayr Maria Wörth lockte in der Vergangenheit bereits einige international bekannte Namen an. Unter anderem waren Schauspielerinnen wie Kelly Rutherford und Mischa Barton sowie Model Naomi Campbell schon dort zu Gast. Auch die deutsche Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski verbrachte bereits Zeit in dem Gesundheitsresort.