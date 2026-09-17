Klagenfurter Werbeagentur schlittert in die Pleite

Über das Vermögen der BUILDING BRANDS GmbH mit Sitz am Viktringer Ring in Klagenfurt wurde am Donnerstag, 17. September, ein Konkursverfahren eröffnet. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV1870) hervor. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Werbeagentur.

Höhe der Schulden noch unbekannt

Wie groß die finanziellen Probleme des Klagenfurter Unternehmens sind, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Dem KSV1870 liegen nach eigenen Angaben aktuell noch keine Informationen über die Höhe der Schulden und das vorhandene Vermögen vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Klaus Haslinglehner aus Klagenfurt bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 19. Oktober 2026 über den KSV1870 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind für den 3. November 2026 angesetzt.