Nach 35 Jahren: Siemens hat neuen Standort in Klagenfurt

Mehr als drei Jahrzehnte war die Kärntner Siemens-Niederlassung im Werner-von-Siemens-Park in Klagenfurt daheim. Nun ist diese Ära vorbei: Am Donnerstag wurden die neuen Büroräume im Lakeside Park offiziell eröffnet.

Neuland ist Kärnten für den Siemens-Konzern freilich nicht. Der Technologiekonzern ist bereits seit 1912 im Bundesland vertreten. 1991 bezog Siemens seinen Standort im Werner-von-Siemens-Park. Jetzt folgte der Umzug in den Lakesidepark, wo mehr als 100 Mitarbeiter nun ihren neuen Arbeitsplatz haben.

Mehr als 800 Quadratmeter für über 100 Mitarbeiter

Dort hat sich Siemens Österreich auf mehr als 800 Quadratmetern Bürofläche eingemietet. Die neuen Räumlichkeiten sollen ein flexibleres Arbeitsumfeld ermöglichen. Als Vorteile des Standorts nennt das Unternehmen unter anderem die Nähe zur Universität Klagenfurt, Kinderbetreuung und Verpflegungsmöglichkeiten sowie vorhandene E-Ladestationen. „Es war mehr als der Wechsel der Adresse. Es ist ein Bekenntnis zu Kärnten und Klagenfurt, zur Innovation“, erklärte Herbert Tanner, Leiter der Siemens-Niederlassungen Graz und Klagenfurt, bei der Eröffnung.

Nähe zu Forschung und anderen Unternehmen

Für die Standortwahl spielte laut Tanner insbesondere das Umfeld des Lakesideparks eine Rolle. Forschungseinrichtungen, Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen sowie größere Konzerne befinden sich dort auf engem Raum. Siemens erhofft sich davon neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Zur offiziellen Eröffnung kamen am Donnerstag auch Landeshauptmann Daniel Fellner und Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig. Im Rahmen der Feier wurde unter anderem über Energieversorgung und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Forschung und Wirtschaft diskutiert.